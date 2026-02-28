Στις εργασίες του Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με θέμα : «Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία – Ενδυναμώνοντας τους Δήμους με Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες», συμμετέχουν ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης και η Γενική Γραμματέας του Δήμου κα Μαρία Φραντζεσκάκη.

Στόχος συνεδρίου, που πραγματοποιείται το διήμερο 27-28 Φεβρουαρίου 2026 στην Αθήνα, είναι η ουσιαστική ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός της επιχειρησιακής ικανότητας των Δήμων απέναντι στην κλιματική κρίση μέσα από την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των Δήμων, τη σαφή αποτύπωση των πραγματικών αναγκών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, τη συζήτηση και ανάδειξη της σημασίας της εκπαίδευσης και της συνεχούς κατάρτισης των αιρετών, των στελεχών και των πολιτών των Δήμων στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, τη σύνδεση της πολιτικής προστασίας με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές και την ενημέρωση για διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Οι θεματικές ενότητες που θα αναλυθούν στο πλαίσιο του Συνεδρίου είναι οι εξής:

• Διαδημοτικές Συνεργασίες στην πολιτική προστασία – Από τον Σχεδιασμό στην πράξη.

• Θεσμικό Πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για την πολιτική προστασία στους Δήμους

• Προληπτικές ενέργειες και πολιτικές αποκατάστασης συμβάντων από κλιματική κρίση