Tακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Αποδοχή όρων χρηματοδότησης ποσού 266.792,00 € για την «προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις παραλίες του δήμου Ιεράπετρας» και τροποποίηση προϋπολογισμού (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Χατζάκης) Έγκριση τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιεράπετρας» με παράταση της ημερομηνίας λήξης έως 31/12/2026 (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Φωτεινή Περακάκη) Έγκριση τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης της δομής «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιεράπετρας» με παράταση της ημερομηνίας λήξης έως 31/12/2026 (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Φωτεινή Περακάκη) Έγκριση τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης της δομής «Κέντρο ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Ιεράπετρας» με παράταση της ημερομηνίας λήξης έως 31/12/2026 (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Φωτεινή Περακάκη) Ίδρυση τομέα & ειδικοτήτων στο εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας για το σχολικό έτος 2026-2027 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος: Γεώργιος Χατζάκης) Αντικατάσταση ειδικοτήτων σε υφιστάμενους τομείς στο εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας για το σχολικό έτος 2026-2027 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Χατζάκης) Ίδρυση τομέα στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Ιεράπετρας για το σχολικό έτος 2026-2027 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Χατζάκης) Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για Πάγια προκαταβολή Προέδρων Κοινοτήτων (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Χατζάκης) Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για Πάγια προκαταβολή Διευθυντών/ντριων και Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Χατζάκης) Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας στο πρόγραμμα «ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ» έτους 2026 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Γιακουμάκης) Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθμ.163/29-12-2022 σε ορθή επανάληψη, όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. 170/2023 απόφαση Δ.Σ. περί καθιέρωσης 24ωρης και 12ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, αργίες απογευματινές και νυχτερινές ώρες των υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Χατζάκης) Αναγνώριση οδού προ του 1923 ως κοινοχρήστου, στην εκτός σχεδίου περιοχή ‘’ΣΚΙΝΟΣ’’ Τ.Κ Ανατολής του Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Τζώρτζης). Σίτιση σε απόρους και ευάλωτους πολίτες Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Χατζάκης) Έγκριση Τεχνικού προγράμματος έτους 2026 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Τζώρτζης) 10η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Χατζάκης) Έγκριση παράτασης των συμβάσεων προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας, που έχουν συναφθεί με την εταιρεία «ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝ. Α.Ε.», για ένα (1) έτος ή μέχρι την ανάδειξη νέου αναδόχου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Χατζάκης) Κοπή και αντικατάσταση δέντρων (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Τζώρτζης) 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2025 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μιχαήλ Μπαχλιτζανάκης) Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στη θέση Αγία Τριάδα Σταυροχωρίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κουτσουρά – Σταυροχωρίου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Χατζάκης) Καταβολή χρηματικού βοηθήματος άρθρου 202 του Ν 3463/2006. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Χατζάκης) Έγκριση Αποκριάτων Εκδηλώσεων έτους 2026. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Φωτεινή Περακάκη)

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Νικόλαος Τζουμάκας