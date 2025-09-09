Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης υποδέχθηκε στο γραφείο του τη διεθνούς φήμης συγγραφέα κα. Βικτώρια Χίσλοπ μαζί με τον Ομότιμο Καθηγητή – πρώην Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης και έφορο του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» παράρτημα Κρήτης κ. Ιωάννη Πυργιωτάκη και το πρώην στέλεχος του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Στέλιο Δασκαλάκη.

Ο κ. Δήμαρχος συνεχάρη τη συγγραφέα για το πολυσχιδές έργο της, ευχόμενος να συνεχίσει να αντλεί έμπνευση από τον τόπο μας και να μεταφέρει μέσα από τα βιβλία της την ομορφιά, την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας και της Κρήτης σε όλο τον κόσμο.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.