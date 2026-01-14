Συνελήφθησαν την Τρίτη το πρωί από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου σε περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, δύο ημεδαποί ηλικίας 16 και 24 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής. Επιπλέον συνελήφθη 47χρονη ημεδαπή για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα σύμφωνα με καταγγελία 22χρονου ημεδαπού, την 11.01.2026 οι δύο ημεδαποί αφαίρεσαν από ποιμνιοστάσιο που διατηρεί σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας, εξήντα ζώα με τη χρήση Ι.Χ.Φ αυτοκινήτου.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.