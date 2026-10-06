Για μία ακόμα φορά, οι κάτοικοι του Λασιθίου γινόμαστε θεατές της πλήρους ανικανότητας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να προστατεύσει στοιχειωδώς τη ζωή, τις περιουσίες και τις υποδομές του τόπου μας. Ενώ η κλιματική αλλαγή και η συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων είναι μια γνωστή πραγματικότητα και παρά τον πακτωλό χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, η κυβέρνηση επέλεξε να αφήσει το νομό μας εντελώς ανοχύρωτο.

Η καταστροφή που βιώνουμε σήμερα είναι καθολική:

Το Οροπέδιο Λασιθίου μετατράπηκε σε απέραντη λίμνη: Η ανεπαρκής αντιπλημμυρική προστασία οδήγησε σε ολοκληρωτική καταστροφή της αγροτικής παραγωγής, αφήνοντας τους παραγωγούς αντιμέτωπους με την απόγνωση και την αβεβαιότητα.

Οικονομικός στραγγαλισμός των επιχειρήσεων: Για περισσότερο από 20 μήνες, οι επιχειρήσεις του Οροπεδίου έδωσαν μάχη επιβίωσης με το Δικταίο Άντρο κλειστό. Σήμερα, αντί για λύσεις, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα: περιορισμένος χώρος στάθμευσης για τα λεωφορεία, σοβαρές δυσλειτουργίες και ένα αναβατόριο που παραμένει άφαντο.

Βιβλική καταστροφή στον Νότο: Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2025, η αναποτελεσματική αντιπλημμυρική θωράκιση άφησε τα νερά των βουνών να σαρώσουν τα πάντα μέχρι τη θάλασσα. Ο ζωτικός νότιος οδικός άξονας έχει υποστεί τεράστιες ζημιές (Μακρύ Γιαλός, Φέρμα, Κουτσουνάρι, Αχλιά), ενώ κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές με δεκάδες απεγκλωβισμούς.

Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η μόνη πολιτική που εφαρμόζεται είναι το «πάμε κι ό,τι βγει». Δεν θα ανεχτούμε άλλη κοροϊδία, ούτε άλλες δικαιολογίες.

Απαιτούμε εδώ και τώρα:

Άμεση καταγραφή των ζημιών και αποζημίωση στο 100% για αγρότες και επιχειρήσεις. Έκτακτη χρηματοδότηση για την πλήρη αποκατάσταση του νότιου οδικού άξονα. Επιτάχυνση και ολοκλήρωση των έργων στο Δικταίο Άντρο με εξασφάλιση της προσβασιμότητας. Σχεδιασμό και υλοποίηση ουσιαστικών αντιπλημμυρικών και αποστραγγιστικών έργων σε όλο το νομό.

Το Λασίθι δεν ζητά χάρη. Απαιτεί το αυτονόητο: ασφάλεια, υποδομές, προστασία και σεβασμό.

Η σημερινή κατάσταση αναδεικνύει και κάτι ακόμη: την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής. Μια διαφορετική πολιτική, με σχέδιο, προτεραιότητες, διαφάνεια και πραγματική στήριξη της κοινωνίας, της παραγωγής και των υποδομών του τόπου.

Το συντονιστικό της ΕΛ.Α.Σ. νομού Λασιθίου