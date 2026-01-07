Σε τροχιά υλοποίησης κρίσιμων έργων, που αναμένεται να αλλάξουν άρδην τόσο τον τουριστικό χάρτη όσο και την ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων, εισέρχεται ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου με την έλευση του 2026. Ο Δήμαρχος, Γιώργος Αθανασάκης, θέτοντας το πλαίσιο για τη νέα χρονιά, περιέγραψε έναν «αγώνα δρόμου» με διττό στόχο: την έγκαιρη παράδοση του εμβληματικού μνημείου του Δικταίου Άντρου ενόψει της τουριστικής σεζόν και την εκκίνηση ενός φιλόδοξου προγράμματος αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης των οικισμών.

Το μείζον θέμα που απασχολεί την τοπική οικονομία και τους επαγγελματίες του τουρισμού δεν είναι άλλο από την προσβασιμότητα και την εικόνα του Δικταίου Άντρου. Ο κ. Αθανασάκης χαρακτήρισε τη χρονική συγκυρία κομβική, καθώς υπεγράφη το σημαντικό υποέργο 2, το οποίο αφορά την ανάπλαση της πλατείας και τη διαμόρφωση των μονοπατιών που οδηγούν στο σπήλαιο.

Η δημοτική αρχή, αναγνωρίζοντας τον πολύτιμο χρόνο που χάθηκε τα προηγούμενα δύο έτη, έχει θέσει ένα εξαιρετικά σφικτό χρονοδιάγραμμα. Ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του έργου ορίστηκε η 30ή Απριλίου, μια ημερομηνία-ορόσημο που δεν επιδέχεται παρεκκλίσεις, προκειμένου το μνημείο να είναι έτοιμο να υποδεχθεί το κύμα των επισκεπτών με την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δημάρχου, η πρόοδος των εργασιών γεννά αισιοδοξία. Οι παρεμβάσεις εντός του σπηλαίου βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, ενώ οι κρίσιμες εργασίες βραχοστερεώσεων, που διασφαλίζουν την ακεραιότητα των επισκεπτών, έχουν ήδη ολοκληρωθεί εδώ και δίμηνο. Πλέον, το βάρος πέφτει στην «εικόνα» του χώρου: τα μονοπάτια ολοκληρώνονται, η μελέτη φωτισμού βρίσκεται υπό επεξεργασία, ενώ απομένουν οι τελικές εργασίες καθαρισμού και ανάδειξης από τον ανάδοχο. Η διαβεβαίωση είναι σαφής: το σπήλαιο θα είναι ανοιχτό, ασφαλές και ανανεωμένο για τη σεζόν.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ