Συνεδρίασε την Τετάρτη στο Ηράκλειο, το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) Κρήτης, υπό την προεδρία της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρίας Κοζυράκη. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει, και αφορούσε στην εξέταση θεμάτων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων σε Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα μέλη της Επιτροπής Μαρίνος Κριτσωτάκης, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΚ, Ελένη Ρανουτσάκη, Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου, Βασιλική Συθιακάκη, Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, και Αναστάσιος Ιωάννου, Προϊστάμενος Επιθεώρησης Δασικής Πολιτικής Κρήτης. Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Χριστίνα Σερπετσιδάκη, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής ΑΔΚ.

Κατά τη συνεδρίαση εγκρίθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων:

Αποκατάσταση Προσβασιμότητας – Αντιμετώπιση Κατολισθήσεων επαρχιακής οδού Μύλοι–Χρωμομοναστήρι (ΠΕ Ρεθύμνου) Βελτίωση κατά τμήματα της επαρχιακής οδού 15 (Ε.Ο. Μισσίρια–Χρωμομοναστήρι) – Οδικά Τμήματα Α & Β (ΠΕ Ρεθύμνου) Υφιστάμενο Τριφασικό Ελαιοτριβείο Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Έξω Μουλιανών (Δήμος Σητείας, ΠΕ Λασιθίου) Υφιστάμενο Διφασικό Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσκλών (Δήμος Πλατανιά, ΠΕ Χανίων) Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακής μονάδας «PNOE BREATHING LIFE», κατηγορίας 5 αστέρων, 120 κλινών (Αμνισός, Δήμος Χερσονήσου, ΠΕ Ηρακλείου) Επέκταση και νομιμοποίηση ξενοδοχειακών καταλυμάτων και μετατροπή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, 160 κλινών (Αβρακόνε – Τερσανάς, ΔΕ Ακρωτηρίου Δ. Χανίων, ΠΕ Χανίων).

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Κρήτης συνεχίζει να ασκεί τις αρμοδιότητές του με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ επενδυτικής δραστηριότητας και περιβαλλοντικής ευθύνης, στο πλαίσιο της νομιμότητας, της διαφάνειας και της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης.