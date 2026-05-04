Πριν λίγες ημέρες σημειώθηκε μια σοβαρή και επικίνδυνη εξέλιξη στα διεθνή ύδατα, πλησίον της Κρήτης, όπου δυνάμεις του Ισραηλινού στρατού επιτέθηκαν σε άοπλο, διεθνή στόλο αλληλεγγύης με προορισμό τη Γάζα. Η επιχείρηση αυτή, που συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, είχε ως αποτέλεσμα την αναγκαστική ακινητοποίηση των πλοίων και την απαγωγή των μελών των πληρωμάτων, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή εκατοντάδων ανθρώπων.

Καταδικάζουμε απερίφραστα την ενέργεια αυτή, η οποία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί παρά ως πειρατική επίθεση σε διεθνή ύδατα. Η στοχοποίηση ενός άοπλου, ανθρωπιστικού εγχειρήματος αποκαλύπτει τον βαθμό επικινδυνότητας και αυθαιρεσίας αυτών των πρακτικών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και οι συνθήκες μεταγωγής των απαχθέντων μελών των πληρωμάτων εντός της Κρήτης. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι άνθρωποι αυτοί μεταφέρθηκαν υπό εξευτελιστικές συνθήκες, ξυπόλυτοι και χωρίς βασικά μέσα αξιοπρέπειας, γεγονός που συνιστά κατάφωρη προσβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των διεθνών συμβάσεων.

Μετά το εγκληματικό αυτό χτύπημα σε περιοχή ελληνικής ευθύνης έρευνας και διάσωσης, ακολούθησε διαδικασία «παράδοσης-παραλαβής» νοτιοανατολικά της Κρήτης. Οι ενέργειες αυτές εγείρουν σοβαρά ερωτήματα, καθώς φαίνεται να πρόκειται για συντονισμένες πρακτικές σε συνεργασία με την ελληνική πλευρά. Δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, η ισραηλινή κυβέρνηση, μέσω του Υπουργού Εξωτερικών της, εξέφρασε δημόσια ευχαριστίες προς την ελληνική κυβέρνηση για τη στάση της.

Απαιτούμε:

-Να διερευνηθούν άμεσα οι συνθήκες της επίθεσης και της μεταγωγής των πληρωμάτων.

-Να διασφαλιστεί ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα υπηρετούν την προστασία ανθρωπιστικών αποστολών και όχι ιδιωτικά ή επιχειρηματικά συμφέροντα.

-Να τερματιστεί κάθε εμπλοκή ή συνεργασία που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε ενεργά στην οργάνωση της αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό και κάθε λαό που υφίσταται ιμπεριαλιστική επιθετικότητα. Παράλληλα, διεκδικούμε:

-Τη διακοπή της στρατηγικής συμμαχίας με το Ισραήλ.

-Την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης

– Το κλείσιμο των αμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων.

– Την επιστροφή όλων των ελληνικών στρατευμάτων που βρίσκονται εκτός συνόρων.

Η σιωπή δεν είναι επιλογή. Η υπεράσπιση της ανθρώπινης ζωής, της αξιοπρέπειας και του διεθνούς δικαίου είναι ευθύνη όλων.

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να διαδηλώσουμε στις 17 Μαΐου στη Νατοική Βάση της Σούδας

Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ Λασιθίου

Η πρόεδρος Βασιλική Σχοινά

Η Γενική Γραμματέας Μαρία Καραδήμου