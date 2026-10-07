Την έμπρακτη στήριξή του στον αγροτικό κόσμο του Οροπεδίου Λασιθίου, που επλήγη από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα, αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.), μετά από σχετική πρωτοβουλία που έλαβε, ο Διευθύνων Σύμβουλος του «Οργανισμού» , κ. Άρης Παπαδογιάννης.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η πλήρης απαλλαγή (100%) από τα τέλη χρήσης νερού για το έτος 2026 που αφορούν τον ΤΟΕΒ Οροπεδίου Λασιθίου, λόγω εξαιρετικών συνθηκών.

Η απαλλαγή θα πραγματοποιηθεί μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας εκκαθάρισης: κατά τη λήψη των τελικών μετρήσεων, οι καταναλώσεις θα τιμολογηθούν κανονικά και στη συνέχεια το σύνολο της αξίας τους θα πιστωθεί, μέσω της έκδοσης αντίστοιχων πιστωτικών τιμολογίων, κατ’ εφαρμογή της ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η έγκριση τελεί υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι και ο ΤΟΕΒ Οροπεδίου Λασιθίου θα εφαρμόσει αντίστοιχα την ίδια ακριβώς διαδικασία χρέωσης και ισόποσης πίστωσης/απαλλαγής προς τα πληγέντα μέλη του, διασφαλίζοντας ότι η ελάφρυνση θα φτάσει εξολοκλήρου στους τελικούς παραγωγούς

Ο Ο.Α.Κ., αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί για τον πρωτογενή τομέα του Οροπεδίου Λασιθίου, προχωρά στην παρέμβαση αυτή ως μέτρο έμπρακτης στήριξης των παραγωγών της περιοχής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ., Άρης Παπαδογιάννης, δήλωσε:

«Οι καταστροφές που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα στον παραγωγικό κόσμο του Οροπεδίου Λασιθίου δημιούργησαν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα.

Η ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πλήρη απαλλαγή από τα τέλη χρήσης νερού του 2026 αποτελεί μια συγκεκριμένη και ουσιαστική παρέμβαση στήριξης των παραγωγών που επλήγησαν.

Ο Ο.Α.Κ. θα συνεχίσει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων του, να στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των συνεπειών των φυσικών καταστροφών».