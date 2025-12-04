Οι επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, σήμερα(4/12) το μεσημέρι, επικοινώνησαν με τους δημάρχους και υπεύθυνους αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας των Δήμων του Λασιθίου ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δεν κατάφεραν να τους βρουν. Με αφορμή την κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη και από τι φαίνεται τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα ακολουθήσουν τις επόμενες ώρες και μέρες, προέβησαν στην ακόλουθη κοινή δήλωση:

«Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες εντοπίζονται σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές του νομού Λασιθίου, ιδιαίτερα στην Ιεράπετρα και συγκεκριμένα στις πυρόπληκτες περιοχές από την πυρκαγιά φέτος το καλοκαίρι. Η ανησυχία μεγαλώνει διότι αφενός από τις προβλέψεις φαίνεται ότι η ένταση των καιρικών φαινομένων θα δυναμώσει κατά πολύ τα μεσάνυχτα και τις επόμενες δύο μέρες και αφετέρου τα μέτρα που έχουν παρθεί πιθανόν να μην αρκούν για να αντιμετωπίσουν την παντελή έλλειψη πρόληψης με έργα θωράκισης από πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις.

Τονίζουμε την ανάγκη να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα με την άμεση συνδρομή του κρατικού μηχανισμού για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων του νομού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο αυριανό πρωινό όπου θα λειτουργούν τα σχολεία.

Καταγγέλλουμε ότι από την πλευρά του κεντρικού κράτους και της περιφέρειας επιστρατεύονται ως μοναδικά μέτρα για άλλη μια φορά οδηγίες υποταγμένες στην λογική της «ατομικής ευθύνης» .Με αυτόν τον τρόπο θέλουν να ρίξουν στον λαό την ευθύνη για ότι του συμβεί, αποκρύπτοντας ότι οι τεράστιες ελλείψεις-που είναι ευθύνη τους- σε αναγκαία έργα και υποδομές δεν έχουν προχωρήσει γιατί με την περίφημη λογική «κόστος – όφελος» δεν είναι «επιλέξιμα» από την ΕΕ και τις κυβερνήσεις αφού δεν πληρούν το κριτήριο του μέγιστου δυνατού κέρδους για τους μεγαλοκατασκευαστές και εργολάβους.

Απαιτούμε έστω και τώρα να εξασφαλιστεί επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων των δομών Πολιτικής Προστασίας, έκτακτες παρεμβάσεις όπου χρειάζεται, έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων στις περιοχές υψηλού κινδύνου, περιπολίες & έλεγχοι σε κρίσιμα σημεία και περιοχές και ταυτόχρονα Κράτος και Περιφέρεια να συνδράμουν στους δήμους μας στην ίδια κατεύθυνση, όπου χρειαστεί. Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση να εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση στους δήμους ώστε να μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόληψη, με αντίστοιχο σχεδιασμό, υποδομές, μέσα και προσωπικό και ταυτόχρονα να ενισχυθεί η Πυροσβεστική υπηρεσία σε όλους τους Δήμους του Λασιθίου, με μόνιμο προσωπικό, σύγχρονα μέσα και εξοπλισμό, αναβάθμιση του κλιμακίου Σητείας κτλ.»

Οι επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης

Κοτσιφάκη Μαρία, Λαϊκή Συσπείρωση Ιεράπετρας

Συμεωνίδης Σίμος, Λαϊκή Συσπείρωση Σητείας

Φιλιππάκης Γιώργος, Λαϊκή Συσπείρωση Αγίου Νικολάου

Χαλκιαδάκης Κώστας, Λαϊκή Συσπείρωση Οροπέδιου Λασιθίου