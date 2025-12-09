Σύμφωνα με ενημέρωση από ΔΕΔΔΗΕ Αγ. Νικολάου θα υπάρξει διακοπή ρεύματος σε όλα τα Δ. Διαμερίσματα του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου την Τετάρτη 10.12.2025 από ώρα 08:00 έως 10:00 και από 13:30 έως 14:00.