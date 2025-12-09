Ανακοίνωση Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου
Σύμφωνα με ενημέρωση από ΔΕΔΔΗΕ Αγ. Νικολάου θα υπάρξει διακοπή ρεύματος σε όλα τα Δ. Διαμερίσματα του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου την Τετάρτη 10.12.2025 από ώρα 08:00 έως 10:00 και από 13:30 έως 14:00.
Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
Ιστορική καθημερινή εφημερίδα του νομού Λασιθίου από το 1932.
Ιδιοκτησία: Κοζύρης Μιχάλης -Κοζύρη Καλλιόπη ΟΕΕ
Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 7, 721 00 Αγ. Νικόλαος
Τηλέφωνο: 28410-22242
ΑΦΜ 099674843, Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου
Διευθυντής-Διαχειριστής-νόμιμος εκπρόσωπος: Μιχάλης Κοζύρης
Διευθυντής σύνταξης: Μ. Ταβλά
Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name): Κοζύρης Μιχάλης -Κοζύρη Καλλιόπη ΟΕΕ