Ο Δήμαρχος Οροπεδίου, κ. Γιώργος Αθανασάκης, μίλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ σχετικά με την κακοκαιρία Byron.

Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν ορισμένες ζημιές στην περιοχή, οι οποίες όμως αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Συγκεκριμένα, δύο δέντρα έπεσαν στον περιφερειακό δρόμο, ένα τοιχίο κατέρρευσε στο ίδιο σημείο, ενώ υπήρξαν και πτώσεις κλαδιών.

Χρειάστηκε επίσης η παρέμβαση του ΔΕΔΔΗΕ για την κοπή των κλαδιών ενός δέντρου έξω από το Δημαρχείο, καθώς τα κλαδιά του προκαλούσαν βραχυκύκλωμα στα καλώδια ηλεκτροδότησης. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι ο Δήμος προχώρησε σε όλες τις αναγκαίες παρεμβάσεις και η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί.

Επεσήμανε ότι ο Δήμος Οροπεδίου και το προσωπικό του βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε δυσκολίας. Όπως εξήγησε, το μεγαλύτερο πρόβλημα προήλθε από τους ισχυρούς ανέμους και όχι τόσο από τη βροχή.

Ανέφερε επίσης ότι σημειώθηκαν πτώσεις πινακίδων και ότι η εισροή νερού στο φράγμα του ΤΟΕΒ παραμένει πολύ μικρή. Ολοκληρώνοντας, κάλεσε τους πολίτες να επιδεικνύουν την απαραίτητη προσοχή.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ