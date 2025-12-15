Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου Ώρα 9 μ.μ.

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου Ώρα 7.30 μ.μ

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου Ώρα 7.30 μ.μ

Πολύκεντρο Δήμου Σητείας- Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη

Η Λιλιπούπολη, με την μουσική, την φαντασία και… την καυστική της σάτιρα!, έρχεται να φωτίσει τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις Δήμου Σητείας, θυμίζοντας πως ακόμη και στις γιορτές το χαμόγελο και η σκέψη πάνε πάντα μαζί.

Οι γνώριμοι ήρωες του θρυλικού ραδιοφωνικού κύκλου ζωντανεύουν ξανά, σε μια παράσταση που αγγίζει με ευαισθησία και ευφυΐα τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.

Με όχημα τη μουσική, τη φαντασία και τον λόγο, η Λιλιπούπολη καθρεφτίζει , όπως τότε, έτσι και τώρα, τις αντιφάσεις, τις υπερβολές και τα χαμόγελα μιας κοινωνίας .

Μια παράσταση που, μέσα από το γέλιο και την ποίηση, σχολιάζει με χιούμορ και τρυφερότητα την πολιτική, τα ΜΜΕ, και τον κόσμο που αλλάζει γύρω μας.

Για μικρούς που σκέφτονται και μεγάλους που θυμούνται πως είναι να ονειρεύεσαι.

Ένας κόσμος φαντασίας, χιούμορ και μουσικής ζωντανεύει επί σκηνής, γεμίζοντας μικρούς και μεγάλους με χαμόγελα και συγκίνηση.

Η Λιλιπούπολη δεν περιγράφεται… παίζεται, τραγουδιέται και μοιράζεται!

Και αυτές τις γιορτές φωτίζει τα Χριστούγεννα με τον δικό της μαγικό, μουσικό και σατιρικό τρόπο!

«Εδώ, Λιλιπούπολη!»

Μια παράσταση βασισμένη στην ιστορική ραδιοφωνική σειρά του Τρίτου Προγράμματος της ΕΡΤ (τέλη ’70), υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Μάνου Χατζιδάκι, με τα αγαπημένα τραγούδια των Κυπουργού, Μαραγκόπουλου, Πλάτωνος, στίχους Μαριανίνας Κριεζή, σε κείμενα Ρεγγίνα Καπετανάκη, η Λιλιπούπολη άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον Ελληνικό πολιτισμό, εμπνέοντας γενιές ακροατών.

Σκηνοθεσία Νάσος Ζαγκότης & Μαρία Σταυρακάκη

Διεύθυνση – Μουσικές Ενορχηστρώσεις: Γιώργος Φουρναράκης

Σκηνικά: Ειρήνη Γαρεφαλάκη, Μαρία Σταυρακάκη

Κατασκευές: Ειρήνη Γαρεφαλάκη, Μιχάλης Καναβάκης, Αρετή Κάτσικα, Ελευθερία Παναγιωτάκη, Μαρία Σταυρακάκη, Τζίνα Στεπανιάν

Κοστούμια: Αθηνά Μπικάκη, Μαρία Σταυρακάκη, Τζίνα Στεπανιάν

Φωτισμοί : Νάσος Ζαγκότης

Χειρισμός Φωτισμού: Ελίνα Βιτσεντζάκη, Μαρία Σταυρακάκη

Έρευνα κειμένων: Βέρα Περράκη, Νάσος Ζαγκότης, Ελευθερία Παναγιωτάκη, Μαριλένα Παπανικολάου,

Γωγώ Σταυρακάκη, Μαρία Σταυρακάκη

Θεατρική προσαρμογή: Νάσος Ζαγκότης

Αφίσα: Τεχνητή Νοημοσύνη (AI),

Φωτογραφία Γιώργος Βασιλειάδης,

Επιμέλεια Προγράμματος: Πόπη Αυγουστάκη.

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί:

Γιώργος Βιτσεντζάκης,

Ειρήνη Γαρεφαλάκη,

Νάσος Ζαγκότης,

Μιχάλης Καναβάκης,

Κατερίνα Καπαρού,

Ελευθερία Παναγιωτάκη,

Παύλος Παπαδόπουλος,

Μαριλένα Παπανικολάου,

Γιάννης Στάγιας,

Αργύρης Σφενδουράκης,

Εύη Τσικαλάκη.

Εναλλακτική Ορχήστρα Συλλόγου Φίλων Μουσικής Σητείας

Διεύθυνση Γιώργος Φουρναράκης

Κλαρινέτο Frans De-Lewn,

Φλάουτο Cynthia Marie Scholl

Κιθάρα Χάρης Μπιζανάκης, Γιάννης Τσιρακάκης,

Τρομπέτα Κωνσταντίνος Παπαδάκης,

Κρουστά Denisse De-Lewn,

Ηλ.Μπάσο Κώστας Πετράκης,

Πλήκτρα Κατερίνα Στάγια.

Ερμηνεία Τραγουδιών:

Μ. Παπανικολάου, Κ. Καπαρού, Γ. Στάγιας, Μ. Καναβάκης,

Α. Σφενδουράκης, Γ. Βιτσεντζάκης, Γ. Τσιρακάκης, Χ. Μπιζανάκης

Παραγωγή Σύλλογος Φίλων Μουσικής Σητείας

Γενική είσοδος: 7 ευρώ