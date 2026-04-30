Στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου συνεχίστηκε σήμερα η εκδίκαση της υπόθεσης, που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Σητείας τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ο καθηγητής Μαθηματικών από την Σητεία σύμφωνα με αμετάκλητο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λασιθίου που εκδόθηκε το 2023, κατηγορείται «για τα αδικήματα της κατάχρησης ανηλίκων, με παθόντες που δεν συμπλήρωσαν το 14ο έτος της ηλικίας τους και άλλους που συμπλήρωσαν αυτό, με επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης της πράξης από εκπαιδευτικό /πρόσωπο που παραδίδει μαθήματα στον ανήλικο, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή και της παρουσίασης πράξεων γενετήσιου χαρακτήρα σε ανήλικο κατ’ εξακολούθηση».

Η σημερινή διαδικασία ολοκληρώθηκε με την κατάθεση των μαρτύρων υπεράσπισης και την απολογία του. Την Τετάρτη 6 Μαϊου θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των δικηγόρων και του Εισαγγελέα κι αναμένεται η απόφαση.

Πρόκειται για μία υπόθεση πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της μικρής τοπικής κοινωνίας της Σητείας. Έχει ταρακουνήσει συθέμελα τους κατοίκους της και όχι μόνο, δεδομένης της σημασίας του κατηγορητήριου: ασελγείς πράξεις εκπαιδευτικού κατά το παρελθόν εις βάρος τριών ανήλικων μαθητριών του στην διάρκεια των εκπαιδευτικών καθηκόντων του, σε φροντιστήριο που λειτουργούσε στη Σητεία. Οι καταγγελίες έγιναν στη συνέχεια, διαδοχικά το 2022, από τα νεαρά κορίτσια και τους γονείς τους.

Το περασμένο Σάββατο ξεκίνησε η εκδίκαση της υπόθεσης στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου με τις καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας, των γονιών δηλαδή και των νεαρών κοριτσιών κι ακολούθως των περισσοτέρων εκ των μαρτύρων υπεράσπισης.