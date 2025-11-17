«52 χρόνια μετά τον ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, τα διδάγματα του μεγάλου αντιδικτατορικού αγώνα παραμένουν ζωντανά, φωτίζουν το δρόμο της σημερινής πάλης των εργαζομένων, του λαού και της νεολαίας».

Αυτά αναφέρουν ο Σύλλογος Εργαζομένων Γ.Ν. Αγίου Νικολάου, το Συνδικάτο Επισιτισμού – Τουρισμού και Συναφών Επαγγελμάτων ν. Λασιθίου “Τάλως” και ο Σύλλογος Συνταξιούχων Ι.Κ.Α. ν. Λασιθίου και οργάνωσαν συγκέντρωση στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, το απόγευμα της 17ης Νοεμβρίου.

Μετά τις ομιλίες πραγματοποιήθηκε πορεία διαμαρτυρίας στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.