Από τη μεγαλειώδη εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ για τα 52α γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, είναι προφανές ότι δεν θα μπορούσε να λείπει ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

Μάλιστα, αμέσως μόλις μπήκε στον χώρο της εκδήλωσης, ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού έγινε δεκτός με το πιο θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα της βραδιάς. Καθ’ όλη τη διάρκεια του εορτασμού, πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να τον χαιρετήσουν και να συνομιλήσουν μαζί του, ενώ δεν έλειψαν και οι αμέτρητες selfies με τον κόσμο.

Παρά την αποχώρησή του από το Μέγαρο Μαξίμου, ο Γρηγόρης Δημητριάδης δεν έχει κόψει τους δεσμούς του με τη Νέα Δημοκρατία, την παράταξη μέσα στην οποία, όπως ο ίδιος έχει αναφέρει, γεννήθηκε και μεγάλωσε πολιτικά. Σε κάθε ευκαιρία, άλλωστε, δεν παραλείπει να δηλώνει ότι παραμένει «παράταξη και φανέλα». Και, όπως φαίνεται, δεν περιορίζεται μόνο στα λόγια, αλλά το δείχνει και έμπρακτα.