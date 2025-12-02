Εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων Σωφρονιστικού Καταστήματος Νεάπολης Λασιθίου, έπειτα από την αιφνίδια και θλιβερή είδηση του θανάτου της Μαρίας Δρακωνάκη-Αρναουτάκη (Πρεσβυτέρα), Πεθεράς του Συναδέλφου μας και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας Κατρινάκη Εμμανουήλ, εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στον ίδιο, στην Οικογένεια του και στους Στενούς, Λοιπούς Συγγενείς και Φίλους.

ο Θεός να την αναπαύσει και να δίνει Δύναμη και Κουράγιο στους Οικείους της.

Καλό Παράδεισο να έχει και η Μνήμη της να είναι Αιώνια.

Το παρόν να δημοσιευτεί στο τοπικό τύπο.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Σπανόπουλος Στέφανος

Ο Γ. Γραμματέας Σταυρόπουλος Θεόδωρος