Στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», θα διεκδικήσουν τον τίτλο του 7ου Super Cup, οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, το σαββατοκύριακο (26-27/9). Αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας της Ρόδου για 5η διαδοχική χρονιά ο τίτλος του Super Cup που διοργανώνει ο ΕΣΑΚΕ, ο πρώτος δηλαδή εγχώριος τίτλος της σεζόν 2026-27, η ιογενής γαστρεντερίτιδα από την οποία προσεβλήθησαν πολλοί παίκτες της ΑΕΚ και μέλη του σταφ του Παναθηναϊκού κατά την παρουσία τους στο «νησί των Ιπποτών» στο 2ο International Tournament Rhodes 2026 υποχρέωσε τον ΕΣΑΚΕ να προβεί σε αλλαγή της έδρας διεξαγωγής του φετινού Super Cup.

Στο εναρκτήριο τζάμπολ θα πάρουν μέρος ο κάτοχος των τεσσάρων τελευταίων τροπαίων Super Cup (2025, 2024, 2023, 2022), Πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Oλυμπιακός που έχει τέσσερα στα τέσσερα (σ.σ. το κατέκτησε όποτε συμμετείχε), ο κάτοχος ενός Super Cup (2021) και Κυπελλούχος Ελλάδας Παναθηναϊκός με πέντε συμμετοχές έως σήμερα (σ.σ. απουσίασαν από το περσινό Super Cup 2025), ο 3ος στο περσινό πρωτάθλημα της Greek Basketball League ΠΑΟΚ που επιστρέφει για δεύτερη φορά στην Ιστορία σε ελληνικό Super Cup μετά το 2023 (σ.σ. δεν έχει κατακτήσει τον τίτλο) και η 4η στην GBL τη σεζόν 2025-26 ΑΕΚ η οποία μετέχει στο 4ο Super Cup της Ιστορίας της (2025, 2021, 2020) και διεκδικεί το πρώτο τρόπαιο.

Υπενθυμίζεται πως ο Παναθηναϊκός είχε δηλώσει αδυναμία συμμετοχής στο Super Cup του 2025 λόγω των υποχρεώσεών του στο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που διεξήχθη στην Αυστραλία. Πριν δηλώσει αδυναμία συμμετοχής, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για την πλήρη αναμόρφωση του θεσμού του Super Cup, η οποία, όμως δεν έγινε δεκτή. Το αποτέλεσμα ήταν να τιμωρηθεί με πρόστιμο 20.000 ευρώ και ποινή αποκλεισμού από το Super Cup του 2026 ο Παναθηναϊκός. Τη θέση των «πρασίνων» στο Super Cup του 2025 είχε πάρει η Καρδίτσα βάσει βαθμολογικής κατάταξης στην GBL τη σεζόν 2024-25.

Στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του φετινού και 7ου κατά σειρά Super Cup 2026, το Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου, στις 16:45 ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί για την πρόκριση στον τελικό απέναντι στην ΑΕΚ, ενώ στις 21:00 στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό ο Παναθηναϊκός φαντάζει επίσης φαβορί απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα αρχίσει στις 20:00 την Κυριακή (27/9), καθώς την Παρασκευή (25/9) ο ΕΣΑΚΕ μετέθεσε κατά μία ώρα νωρίτερα το τζάμπολ της καταληκτικής αναμέτρησης (σ.σ. ήταν προγραμματισμένος ν’ αρχίσει στις 21:00 ο τελικός).

Το Super Cup διεξάγεται σε μορφή φάιναλ φορ με μονούς αγώνες πρόκρισης (νοκ αουτ), μεταξύ των ομάδων που τερμάτισαν στις τέσσερις πρώτες θέσεις του Πρωταθλήματος Ελλάδας 2024-25 (GBL), που περιλαμβάνουν τη νικήτρια και τον ηττημένο του Κυπέλλου Ελλάδας 2025-26.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ SUPER CUP

Ο ΕΣΑΚΕ θέσπισε το 2020 και ενέταξε στο καλεντάρι του το Super Cup. Από τότε τον τίτλο κατέκτησαν τρεις διαφορετικές ομάδες (Προμηθέας Πατρών, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κατά σειρά), ενώ στα «βιβλία της Ιστορίας» μπήκε και επίσημα ο τίτλος που είχε κατακτήσει ο Άρης το 1986.

SUPER CUP 1986

Ήταν το πρώτο εγχείρημα διεξαγωγής του Super Cup αλλά με διαφορετικό, από το σύγχρονο, format. Ο Πρωταθλητής και ο Κυπελλούχος της σεζόν 1985-86, ο Άρης και ο Παναθηναϊκός δηλαδή, αναμετρήθηκαν δύο φορές με τους «κιτρινόμαυρους» να κατακτούν τον τίτλο με δύο νίκες. Στις 27 Αυγούστου 1986, ο Άρης είχε επικρατήσει του Παναθηναϊκού με 117-84 με πρώτο σκόρερ τον Νίκο Γκάλη με 44 πόντους, ενώ ο Λευτέρης Σούμποτιτς, στο επίσημο ντεμπούτο του με τους «κιτρινόμαυρους», είχε 28. Για τον Παναθηναϊκό ο Λιβέρης Ανδρίτσος είχε 21 πόντους. Στον δεύτερο τελικό που έγινε στις 4 Σεπτεμβρίου 1986 στο ΣΕΦ, ο Άρης νίκησε με 104-88 και νέα «40άρα» του Γκάλη που σταμάτησε στους 41 πόντους. Για τους «πράσινους» ο Ανδρίτσος είχε 18 πόντους.

SUPER CUP 2020 (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)

Η διοργάνωση πήρε ξανά «σάρκα και οστά» στο διήμερο 23, 24 Σεπτεμβρίου 2020 με τη διεξαγωγή του 1ου, υπό τον ΕΣΑΚΕ, Super Cup στο κλειστό του Περιστερίου. Στον 1ο ημιτελικό ο Προμηθέας με 16/26 τρίποντα -ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού τόσο ο αριθμός των εύστοχων όσο και το ποσοστό- επιβλήθηκε της ΑΕΚ με 98-88 και κορυφαίους τους Ίαν Μίλερ (24π, 5/6τρ.) και Μιχάλη Λούντζη (21π, 6ρ, 4ασ, 2κλ.). Για την «Ένωση» ο Γιόνας Ματσιούλις είχε 20 και ο Γιανίκ Μορέιρα 19 πόντους και 8 ριμπάουντ. Στον 2ο ημιτελικό, το Περιστέρι επιβλήθηκε του Παναθηναϊκού με 90-82 έχοντας σε σπουδαία βραδιά τον Τεράν Πέτεγουεϊ που είχε 26 πόντους. Για τους «πράσινους» ο Νεμάνια Νέντοβιτς είχε 18. Τον τίτλο κατέκτησε ο Προμηθέας που νίκησε το Περιστέρι bwin στον τελικό με 82-74, χάρη στο επιμέρους 22-9 της τέταρτης περιόδου. Ο Ίαν Μίλερ με 17 και ο Ντάνι Αγκμπελίς με 16 πόντους και 12 ριμπάουντ ήταν οι κορυφαίοι της ομάδας της Πάτρας που είχε στον πάγκο της τον Μάκη Γιατρά. Για το Περιστέρι ο Αμπντούλ Γκάντι είχε 14 πόντους και τέσσερις ασίστ.

SUPER CUP 2021 (ΠΑΤΡΑ)

Το 2ο Super Cup του ΕΣΑΚΕ έγινε στο «Δημήτρης Τόφαλος» της Πάτρας. Στις 25 Σεπτεμβρίου ο Παναθηναϊκός με τον Οκάρο Ουάιτ να φτάνει στο double-double (23π, 11ρ.) νίκησε στον ημιτελικό το Λαύριο με 74-61. Για την ομάδα της λαυρεωτικής που είχε πλησιάσει στους τέσσερις (61-57) στο 35’, ο Τζέρι Σμιθ είχε 17 πόντους και πέντε ριμπάουντ. Στον άλλον ημιτελικό και μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο (42-39), ο Προμηθέας νίκησε την ΑΕΚ με 88-71. Ο Κέντρικ Ρέι είχε 19 και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος 16 πόντους και οχτώ ριμπάουντ. Για την «Ένωση» ο Μάνι Χάρις είχε 16 πόντους και έξι ριμπάουντ. Στον τελικό της 26ης Σεπτεμβρίου 2021, ο Παναθηναϊκός, που είχε στον πάγκο του τον Δημήτρη Πρίφτη, κατέκτησε τον τίτλο αφού νίκησε τον Προμηθέα με 92-83. Τον οδήγησαν ο Ιωάννης Παπαπέτρου με 20 πόντους και ο Γιώργος Παπαγιάννης με 14 πόντους, 7/8 δίποντα και έξι ριμπάουντ. Για τον Προμηθέα ο Μάιλς είχε 18.

SUPER CUP 2022 (ΡΟΔΟΣ)

Το 3ο Super Cup έγινε τον Οκτώβριο του 2022 στη Ρόδο, εκεί όπου θα φιλοξενηθεί δηλαδή και η φετινή διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός δεν βρήκε μεγάλη αντίσταση από τον Προμηθέα στον ημιτελικό αφού επικράτησε με 93-65. Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο πρώτος από τους πέντε παίκτες των «ερυθρόλευκων» που έφτασαν σε διψήφιο αριθμό πόντων, έχοντας 19 ενώ από την άλλη πλευρά ο Τρέβις Σίμπσον είχε 16. Την παρουσία του στον τελικό εξασφάλισε και ο Παναθηναϊκός παρά τη σθεναρή αντίσταση του Κολοσσού Ρόδου, τον οποίο νίκησε με 72-67. Ο Ντέρικ Ουίλιαμς είχε 14 πόντους και οκτώ ριμπάουντ ενώ 14 πόντους είχε και ο Αρτούρας Γκουντάιτις. Για τους οικοδεσπότες ο Τι Τζέι Σταρκς είχε 20 πόντους με 9/13 σουτ εντός πεδιάς. Στον τελικό που έγινε στις 2 Οκτωβρίου 2022, ο Ολυμπιακός, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στον πάγκο, μέσα από την άμυνα του -κράτησε τον Παναθηναϊκό στους 18 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο- έφτασε στον πρώτο τίτλο του στη διοργάνωση, επικρατώντας με 67-52. Κορυφαίος του ήταν οι Σάσα Βεζένκοφ με 12 πόντους και 11 ριμπάουντ ενώ για τους «πράσινους» ο Πάρις Λι είχε 12 πόντους και τέσσερις ασίστ.

SUPER CUP 2023 (ΡΌΔΟΣ)

Το 4ο Super Cup έγινε τον Σεπτέμβριο του 2023 στη Ρόδο. Ο Ολυμπιακός έφτασε άνετα στη νίκη με 84-64 επί του Περιστερίου στον ημιτελικό. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με νταμπλ-νταμπλ (16 πόντοι, 10 ριμπάουντ), το έργο του οποίου στήριξε περισσότερο ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος (16 πόντοι). Πάλευε μόνος του για το Περιστέρι ο Τζέιλεν Χαντς (24 πόντοι, με 4/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο). Στον άλλο ημιτελικό, ένα ξέσπασμα του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΠΑΟΚ, από τα μισά της 3ης περιόδου έως τις αρχές της 4ης, καθόρισε τον νικητή (77-64). Κορυφαίος για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Ματίας Λεσόρ (20 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 1 κόψιμο). Πάλεψε περισσότερο για τους Θεσσαλονικείς ο Τζαμάνι ΜακΝίς (19 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 1 κόψιμο). Στον τελικό, ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος του Παναθηναϊκού για 40 λεπτά, επικρατώντας με 75-51. Οι «πράσινοι» πέτυχαν 4 πόντους στο εξάλεπτο του ματς, με τον Ματίας Λεσόρ αρχικά και τον Κώστα Σλούκα στη συνέχεια και σκόραραν ξανά στο 17’ με 3/3 βολές από τον τελευταίο. Είχαν, δε, 0/13 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο και καμία ασίστ. Επιθετικός πλουραλισμός, ομαδικό πνεύμα με όμορφες συνεργασίες (19 ασίστ, 7 κλεψίματα), υπεροχή στη ρακέτα (41 ριμπάουντ), από την άλλη, αποτέλεσαν τα χαρακτηριστικά των Πειραιωτών, οι οποίοι είχαν πρώτο σκόρερ τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη (20 πόντους με 6/7 τρίποντα). Την 3η θέση κατέλαβε το Περιστέρι επικρατώντας με 64-49 του ΠΑΟΚ.

SUPER CUP 2024 (ΡΟΔΟΣ)

Στη Ρόδο για 3η διαδοχική χρονιά διεξήχθη το Super Cup του ΕΣΑΚΕ το διήμερο 28 και 29 Σεπτεμβρίου. Στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας τον τίτλο κατέκτησε για 3η σερί φορά ο Ολυμπιακός με προπονητή τον Γιώργο Μπαρτζώκα, επικρατώντας του Παναθηναϊκού πιο άνετα απ’ ό,τι δείχνει το τελικό 86-85. Η ομάδα του Πειραιά είχε σε μεγάλη βραδιά τους Σάσα Βεζένκοφ με 20 πόντους και 3 τρίποντα και τους Τάιλερ Ντόρσεϊ με 19 πόντους και 4 τρίποντα, ενώ 18 πόντους πέτυχε ο Φιλίπ Πετρούσεφ. Ο Παναθηναϊκός είδε τον Μάριους Γκριγκόνις να «παίρνει φωτιά» στο β΄ μέρος και να σημειώνει 19 πόντους, ενώ 18 είχε ο Κώστας Σλούκας, 15 ο Κέντρικ Ναν και 11 ο Ματίας Λεσόρ. Στο 35ο λεπτό, ο Πετρούσεφ με γκολ-φάουλ διαμόρφωσε το 72-67 (35΄), ο Βεζένκοφ με τρίποντο έκανε το 77-73 και με 2/2 βολές ο Μόουζες Ράιτ το 79-73 (38΄) για τον Ολυμπιακό. Οι παίκτες του Αταμάν έβαλαν κάποια μεγάλα σουτ και κρατήθηκαν κοντά στο σκορ με τον Κέντρικ Ναν να σκοράρει με τρίποντο στη λήξη του χρόνου για το τελικό 86-85.

SUPER CUP 2025(ΡΟΔΟΣ)

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο διαδοχικό τρόπαιο στο ελληνικό Super Cup επικρατώντας με 92-83 του Προμηθέα Πατρών στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας της Ρόδου. Από την ομάδα του Πειραιά, η οποία στο τέλος εκείνης της σεζόν (2025-26) θα κατακτούσε τον τίτλο της Euroleague και της Πρωταθλήτριας Ελλάδας πρώτος σκόρερ είχε αναδειχτεί ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 23 πόντους και 5 εύστοχα τρίποντα, 16 είχε σημειώσει ο Σάσα Βεζένκοφ και από 11 οι Τόμας Ουόκαπ και Ντόντα Χολ. Από τους Αχαιούς είχαν πετύχει από 14 πόντους οι Πόλικαπ και ΜακΚάλαμ. Στο 6ο Super Cup, αυτό του 2025 στη Ρόδο, δεν μετείχε ο Παναθηναϊκός, καθώς είχε δηλώσει αδυναμία συμμετοχής λόγω των υποχρεώσεών του στο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που διεξήχθη στην Αυστραλία. Πριν δηλώσει αδυναμία συμμετοχής, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για την πλήρη αναμόρφωση του θεσμού του Super Cup, η οποία, όμως δεν έγινε δεκτή. Το αποτέλεσμα ήταν να τιμωρηθεί με πρόστιμο 20.000 ευρώ και ποινή αποκλεισμού από το Super Cup του 2026 ο Παναθηναϊκός. Τη θέση των «πρασίνων» στο Super Cup του 2025 είχε πάρει η Καρδίτσα βάσει βαθμολογικής κατάταξης στην GBL τη σεζόν 2024-25.