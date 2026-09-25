Euroleague: Μπασκόνια-Ολυμπιακός 89-106

Εμφατική νίκη πέτυχε στην πρεμιέρα της νέας σεζόν στη Euroleague ο Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, περνώντας με… κατοστάρα από τη «Μπουέσα Αρένα» της Βιτόρια.

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με -8 στην αρχή της 1ης περιόδου, όταν οι Βάσκοι ευστόχησαν σε έξι τρίποντα, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν την ποιότητα και την ανωτερότητα, όχι μόνο να καλύψουν τη διαφορά, αλλά και να μετατρέψουν σε «μονόλογο» το υπόλοιπο του αγώνα, για το τελικό 106-89.

Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού αναδείχτηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 25 πόντους (4/6 τρίποντα), ενώ ο σούπερ σταρ των «ερυθρόλευκων» Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε 22 πόντους. «Μαγικός» ο Ζαν Μοντέρο με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ μοίρασε 6 ασίστ. Ταϊρίκ Τζόουνς και Ντόντα Χολ μάζεψαν από 8 και 7 ριμπάουντ, με τον πρώτο να σημειώνει double double καθώς πέτυχε και 12 πόντους. Ο Μιλουτίνοφ, μετά την τενοντίδα που τον άφησε εκτός στο Super Cup, αγωνίστηκε 9 λεπτά, διάστημα στο οποίο σημείωσε 2 πόντους και μάζεψε 2 ριμπάουντ.

Τα 14 λάθη είναι στα πλην του Ολυμπιακού, κάτι που πάντως δικαιολογείται στην έναρξη της σεζόν και με νέα πρόσωπα να έχουν προστεθεί στο ρόστερ.

Από την Μπασκόνια 20 πόντους σημείωσε ο Εϊ Τζέι Λόσον (4/9 τρίποντα) και 15 πόντους ο Σεντεκέρσκις (3/3 τρίποντα).

Τα δεκάλεπτα: 29-36, 46-56, 60-81, 89-106

Τους Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Ντόρσεϊ, Ουόρντ, Βεζένκοφ, Χολ και Μιλουτίνοφ ξεκίνησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Με τους Κόμπι Σίμονς, Ντι Τζέι Στούαρτ, Κρις Ντουάρτε, Ρόντιονς Κούρουτς, Τάντας Σεντεκέρσκις μπήκε στο ματς η Μπασκόνια.

Με φρενήρη ρυθμό και «βροχή» από τρίποντα, η Μπασκόνια προηγήθηκε δύο φορές με +8 στο πρώτο τρίλεπτο (14-6 και 16-8). Από τα τέσσερα τρίποντα των Βάσκων τα δύο τρίποντα πέτυχε ο Τάντας Σεντεκέρσκις, ενώ από ένα είχαν οι Σίμονς και Κούρουτς. Η κυριαρχία του Ντόντα Χολ στη ρακέτα απέτρεψε μία ακόμη μεγαλύτερη διαφορά υπέρ των γηπεδούχων, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ μειώνοντας σε 16-10 με 2/2 βολες μετρούσε ήδη 6 πόντους. Μετά από 2/2 βολές του Τάισον Ουόρντ από το πρώτο φάουλ του Κένεθ Φαρίντ (16-12) ο Σεντεκέρσκις ευστόχησε στο 3ο του τρίποντο (19-12) για το +7 της ομάδας της Βιτόρια. Ο Ντόρσεϊ με τρίποντο απάντησε (19-15), για να ευστοχήσει η Μπασκόνια ξανά έξω από τα 6.75 για το 22-15… με το 6ο εύστοχο τρίποντο των Βάσκων. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήρε τάιμ άουτ, πέρασε και τον Γιαν Μοντέρο στη θέση του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ… και ο Ολυμπιακός βρήκε ρυθμό. Ο Δομινικανός με 4 ασίστ έκανε τη διαφορά, όπως και οι 10 πόντοι του Τάιλερ Ντόρσεϊ που ισοφάρισε σε 26-26, μετά από «ερυθρόλευκο» επιμέρους σκορ 7-14 (από το 19-12). Ένα επιμέρους σκορ που διευρύνθηκε σε 10-24 για το 29-36 στο 10ο λεπτό υπέρ του Πρωταθλητή Ευρώπης 2026. Τα 8 ριμπάουντ των Πειραιωτών έναντι των τριών των γηπεδούχων, μαζί με τους 13 πόντους του Ντόρσεϊ… ήταν η απάντηση στα 6/9 τρίποντα της Μπασκόνια σε αυτό το 1ο δεκάλεπτο. Από τους Βάσκους, ο Σεντεκέρσκις μετρούσε 9 πόντους, 8 ο Λόσον ενώ Σίμονς είχε μοιράσει 4 ασίστ.

Με τον Κόρι Τζόσεφ στη θέση του Τάιλερ Ντόρσεϊ μπήκε ο Ολυμπιακός στη 2η περίοδο. Η Μπασκόνια μείωσε μέχρι και το 33-38 στο 12ο λεπτό από πόντους των Σεντεκέρσκις και Σίμονος.Η συνέχεια, όμως ανήκε στον Oλυμπιακό που αποδείχτηκε ανώτερος στο ένας εναντίον ενός και διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μπήκε στο παρκέ 4:38΄΄ πριν το ημίχρονο, έχοντας ξεπεράσει την τενοντίτιδα που τον άφησε εκτός στους δύο αγώνες του Super Cup στο Άμπου Ντάμπι. Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ έφτασε γρήγορα τις 4 ασίστ, ο Φουρνιέ άνοιξε «λογαριασμό» στο σκοράρισμα μετρώντας 7 πόντους και οι «ερυθρόλευκοι» με επιμέρους σκορ 17-20 στη 2η περίοδο, πήγαν στ’ αποδυτήρια με διαφορά +10 πόντων (46-56).

Ο Ολυμπιακός μετέτρεψε σε «μονόλογο» την 3η περίοδο, με τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ να μετρούν από 22 πόντους έκαστος μέχρι το 30ό λεπτό. Σεντεκέρσκις και Λόσον ήταν οι μόνοι διψήφιοι της Μπασκόνια, που δεν μπορούσε ν’ ακολουθήσει πλέον την ταχύτητα των Πειραιωτών. Ο εκνευρισμός από πλευράς Μπασκόνια είχε ως αποτέλεσμα να δεχτούν από μία τεχνική ποινή οι Φουρνιέ και Κούρουτς, όταν ο τελευταίος είχε λεκτική αντιπαράθεση με τον Ταϊρίκ Τζόουνς και ο Φουρνιέ μπήκε στη μέση. Με 2/2 βολές του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο Ολυμπιακός εκτόξευσε τη διαφορά στους +21 (81-60) μετά από επιμέρους σκορ 14-25 στο 3ο δεκάλεπτο.

Με τρία εύστοχα τρίποντα, ένα από τον Λόσον και δύο από τον Χάουαρντ, με την έναρξη της 4ης περιόδου, η Μπασκόνια, μείωσε από το -21 στο -15 (71-86). Η ποιοτική διαφορά των δύο ομάδων ήταν χαώδης… ο Ολυμπιακός έριξε τις «μηχανές» με τους παίκτες του Μπαρτζώκα ν’ απολαμβάνουν τα τελευταία λεπτά παίζοντας ελεύθερο μπάσκετ και προσφέροντας υψηλό θέαμα στην επίθεση… μπήκαν με το δεξί, με σκορ 89-106.

Διαιτητές: Ορντοφ (Κροατία), Σούκις (Λιθουανία), Κόλιενσιτς (Μαυροβούνιο).

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Πάολο Γκαλμπιάτι): Χάουαρντ 9 (3), Λόσον 20 (4), Σίμονς 6 (1), Στιούαρτ 8 (2), Ντουάρτε 9 (1), Γιοκσίμοβιτς, Κούρουτς 5 (1), Σεντεκέρσκις 15 (3), Σπανιόλο 5, Φρις 7 (1), Φαρίντ 5

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 2, Ουόρντ 11 (1), Μοντέρο 15 (2), Βεζένκοφ 22, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 25 (4), Εντζάι 4, Μιλουτίνοφ 2, Τζόσεφ 2, Χολ 4, Τζόουνς 12, Φουρνιέ 7 (1)

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