Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές των καυσίμων και στο Λασίθι. Αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης κυμαίνονται πλέον γύρω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος μετακίνησης για νοικοκυριά και επαγγελματίες.

Μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ και μεταφέροντας την εικόνα από την αγορά, ο πρόεδρος του Συλλόγου Βενζινοπωλών του νομού Λασιθίου κ. Παντελής Επιτροπάκης περιγράφει την κατάσταση ως δύσκολη, επισημαίνοντας ότι οι σημερινές τιμές έχουν ουσιαστικά σταθεροποιηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα. «Η κατάσταση δεν είναι καλή. Οι τιμές έχουν εδραιωθεί περίπου στα 2,20 ευρώ, τόσο στο πετρέλαιο κίνησης όσο και στην αμόλυβδη» αναφέρει σχετικά.

Εξηγεί ότι η μεταβολή της διεθνούς τιμής του πετρελαίου δεν περνά άμεσα στην τιμή της αντλίας, καθώς οι εταιρείες προμηθεύονται καύσιμα μέσω συμβολαίων που έχουν κλειστεί αρκετό διάστημα νωρίτερα. «Ο κόσμος νομίζει ότι σήμερα πέφτει το βαρέλι και αύριο πέφτουν τα καύσιμα. Τα συμβόλαια, όμως, προπορεύονται τουλάχιστον δυόμισι με τρεις μήνες», σημειώνει, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για συμφωνίες μεταξύ των εταιρειών καυσίμων και των διυλιστηρίων.

«Το Λασίθι είναι πλέον ανταγωνιστικό»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο κ. Επιτροπάκης και στην εικόνα της αγοράς στο Λασίθι, τονίζοντας ότι η κατάσταση έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν.

Όπως σημειώνει, οι τιμές των καυσίμων στο νομό έχουν ουσιαστικά εξισωθεί με εκείνες του Ηρακλείου. «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι ο νομός Λασιθίου έχει πλέον τις ίδιες τιμές με το νομό Ηρακλείου. Οι τιμές έχουν εξισωθεί», αναφέρει, προσθέτοντας ότι οι τιμές στα πρατήρια του Λασιθίου είναι αντίστοιχες με εκείνες σημαντικού αριθμού πρατηρίων του Ηρακλείου.

Όπως λέει, ο καταναλωτής δεν έχει πλέον λόγο να μετακινηθεί σε άλλο νομό για να προμηθευτεί καύσιμα, καθώς «ο νομός μας είναι εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια ιδιαίτερα ανταγωνιστικός».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα και με τη φημολογία των τελευταίων ημερών, η κυβέρνηση εξετάζει τη συνέχιση των μέτρων στήριξης και για τον Οκτώβριο, με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις από τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Το τελικό σχήμα αναμένεται να εξαρτηθεί και από τη συμμετοχή των διυλιστηρίων.

Ο κ. Επιτροπάκης θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τη συνέχιση της στήριξης στο πετρέλαιο κίνησης, εκτιμώντας ότι χωρίς την επιδότηση η τιμή θα μπορούσε να κινηθεί ακόμη υψηλότερα. «Πάλι καλά που εξετάζεται η παράταση της επιδότησης, γιατί διαφορετικά το πετρέλαιο θα πήγαινε στα 2,37 με 2,40 ευρώ το λίτρο», τονίζει.

«Το πλαφόν στα πρατήρια δεν θα φέρει αποτέλεσμα»

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέου πλαφόν στα πρατήρια, ο πρόεδρος των Βενζινοπωλών Λασιθίου υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο μέτρο δεν θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Όπως εξηγεί, τα πρατήρια λειτουργούν ήδη με πολύ περιορισμένα περιθώρια. «Εμείς δουλεύαμε με 10 λεπτά και με το πλαφόν μάς είπαν ότι μπορούμε να δουλεύουμε με 12 λεπτά μετά τον ΦΠΑ, με ανοχή μέχρι τα 15. Δηλαδή μπορούσαμε να βάλουμε ακόμη και τρία λεπτά πάνω και να είμαστε νόμιμοι», αναφέρει.

Όπως είπε, ένα πραγματικά αποτελεσματικό πλαφόν θα έπρεπε να εφαρμοστεί νωρίτερα στην αλυσίδα διαμόρφωσης της τιμής.

Παράλληλα, τονίζει ότι οι πρατηριούχοι είναι εκείνοι που συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δυσαρέσκεια και τα παράπονα των καταναλωτών, παρ’ ότι, όπως υποστηρίζει, δεν είναι εκείνοι που καθορίζουν τους βασικούς παράγοντες της τελικής τιμής.

«Ένα ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του καταναλωτικού κοινού έχει αρχίσει πλέον να αντιλαμβάνεται ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που διαμορφώνουν τις υψηλές τιμές των καυσίμων και ότι η ευθύνη δεν εξαντλείται στο πρατήριο και στο βενζινοπώλη», συμπληρώνει.

Μείωση φόρων και αυστηρότεροι έλεγχοι

Για τον κ. Επιτροπάκη, η ουσιαστικότερη παρέμβαση πρέπει να γίνει στη φορολογία των καυσίμων.«Οι λύσεις είναι δύο: μείωση του ΦΠΑ από το 24% προς τα κάτω και άμεση μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, όπως έχουν πράξει ήδη πολλές ευρωπαϊκές και μη χώρες», σημειώνει.

Φέρνει μάλιστα ως παράδειγμα την Κύπρο, επισημαίνοντας τη μεγάλη διαφορά στις τελικές τιμές: «Δεν γίνεται η Κύπρος να αγοράζει βενζίνη από την Ελλάδα και εκεί η τιμή να είναι περίπου 1,60 ευρώ, ενώ στην Ελλάδα να είναι περίπου 60 λεπτά ακριβότερη».

Στα σταθερά αιτήματα του κλάδου, όπως λέει, περιλαμβάνονται ακόμη «ο ουσιαστικός έλεγχος των διυλιστηρίων και των πετρελαϊκών εταιρειών, η προστασία του καταναλωτή, καθώς και η εντατικοποίηση των ελέγχων για την πάταξη του λαθρεμπορίου και των φαινομένων με πειραγμένες αντλίες».

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ