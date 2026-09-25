Euroleague: Παναθηναϊκός-Παρί 91-72

Ο… σεισμός που καταγράφηκε στις κερκίδες του Telekom Center Athens πριν το τζάμπολ, ελέω της επιστροφής του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς σε επίσημο αγώνα του Παναθηναϊκού μετά από 14 χρόνια, «κατάπιε» την Παρί στην πρεμιέρα της εφετινής Euroleague.

Με σημαία την άμυνα και αψηφώντας τις σημαντικές απουσίες (Ναν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις και Φαλ), οι «πράσινοι» συνέτριψαν με … τους Γάλλους, αποκαλύπτοντας με το… καλησπέρα ένα δείγμα της δυναμικής της εφετινής ομάδας.

Με την άμυνα σήμα κατατεθέν του «Ζοτς», το «τριφύλλι» ξέφυγε στο σκορ από την πρώτη περίοδο, παρουσίασε μία κάμψη στην παραγωγικότητα του στη δεύτερη περίοδο, αλλά με ολοκληρωμένο μπάσκετ στο δεύτερο ημίχρονο δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης και αμφισβήτησης… Χαρακτηριστικό της αμυντικής προσήλωσης, οι μόλις… τέσσερις πόντοι που σημείωσε η Παρί στα πρώτα επτά λεπτά της τρίτης περιόδου, όταν ο «Επτάστερος» εκτόξευσε τη διαφορά στο +26 (61-35), υποχρεώνοντας τους Γάλλους σε πρόωρη παράδοση.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο με 18 πόντους, ο Ματίας Λεσόρ με 15 και 9 ριμπάουντ και ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε με 13 πόντους και 5 ριμπάουντ αποτέλεσαν την τριπλέτα που οδήγησε τον Παναθηναϊκό στη νίκη. Σημαντικές βοήθειες έδωσαν και οι Ντίνος Μήτογλου (11 πόντοι, 6 ριμπάουντ) και Λευτέρης Μαντζούκας (10 πόντοι).

Τα δεκάλεπτα: 31-17, 42-31, 69-44, 91-72

Η ονειρική εκκίνηση του Παναθηναϊκού, με έμφαση στην άμυνα, στον έλεγχο των ριμπάουντ (17 έναντι 3) και στην ευστοχία από τα 6,75 (5/10 τρίποντα), έδωσε ώθηση στους «πράσινους», οι οποίοι στο 5΄ «οικοδόμησαν» διψήφια διαφορά (18-9), την οποία… επανέφεραν στο 7΄ (24-12). Χωρίς να χάσει τη διάρκεια και την έντασή του και με την Παρί να μην μπορεί να… ανασάνει, το «τριφύλλι» εκτόξευσε τη διαφορά στο +14, την οποία διατήρησε μέχρι το φινάλε της πρώτης περιόδου (31-17).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός έχασε την παραγωγικότητά του, καθώς περιορίστηκε στους 11 πόντους, αλλά η αμυντική του συνέπεια μέχρι το 17΄ τον κράτησε σε απόσταση ασφαλείας. Συγκεκριμένα, από το +19 (42-23) στο οποίο βρέθηκαν οι «πράσινοι» στο 17΄, οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με σερί 0-8 στο τελευταίο τρίλεπτο, διαμορφώνοντας το 42-31 του πρώτου ημιχρόνου. Για την… ιστορία, ο Γιαμπουσέλε ευστόχησε από τα 6,75 στο φινάλε του εικοσαλέπτου, αλλά το σουτ του ήταν εκπρόθεσμο.

Η επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια βρήκε τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει στον ίδιο υψηλό ρυθμό, με την άμυνα να αποτελεί και πάλι το βασικό σημείο αναφοράς. Η πίεση πάνω στην μπάλα και η υπεροχή στα επιθετικά ριμπάουντ έδωσαν στους «πράσινους» τη δυνατότητα να βρουν εύκολους πόντους και να ανοίξουν ακόμη περισσότερο την απόσταση, φτάνοντας στο 48-31 στο 22΄.

Η Παρί αδυνατούσε να βρει λύσεις απέναντι στην ένταση του «τριφυλλιού», που είχε πλέον τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Ο Μήτογλου ήταν ιδιαίτερα δραστήριος στις δύο πλευρές του παρκέ, ενώ ο Γιαμπουσέλε έδωσε σημαντικές λύσεις κοντά στο καλάθι. Στο 25΄ η διαφορά πήρε μη αναστρέψιμες διαστάσεις (57-35) και στο 27΄ έφτασε στο μέγιστο σημείο της, στο +26 (61-35).

Με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί τον έλεγχο και να βρίσκει σωστές επιλογές στην επίθεση, η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 69-44. Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι «πράσινοι» κατέβασαν ταχύτητα, επιτρέποντας στην Παρί να περιορίσει τη διαφορά στους 13 πόντους. Ωστόσο, το τρίποντο του Φρανσίσκο και τα δύο κλεψίματα του Λεσόρ, που εξελίχθηκαν σε ισάριθμα καρφώματα, «σφράγισαν» τη νίκη του Παναθηναϊκού.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πέρεθ, Ατάρντ, Ουντιάνσκι

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 3 (1), Φρανσίσκο 18 (3), Μπάντιο 4, Γκραντ 7 (1), Λεσόρ 15, Γιαμπουσέλε 13 (2), Μπόνγκα 5, Ερνανγκόμεθ 5 (1), Μήτογλου 11, Μαντζούκας 10 (2).

ΠΑΡΙ (Μαξίμ Λεφέβρ): Γουόρεν 9 (3), Χίφι 11 (1), Καβαλιέρε 3 (1), Ερέρα 9 (3), Ρόντεν 11 (1), Ετιέν 17 (4), Ντοκοσί 4, Τζόνσον 6, Χομς 2.

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