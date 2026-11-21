Σε εκκλησίες του Αγίου Νικολάου βρέθηκε τις τρεις πρώτες Κυριακές του Νοεμβρίου η Αστυνομία, προκειμένου να ενημερώσει τους πολίτες για τις τηλεφωνικές απάτες, που παρουσιάζουν έξαρση το τελευταίο διάστημα στην περιοχή. Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρέθηκε η προστασία των ηλικιωμένων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, που αποτελούν συχνά στόχο των επιτήδειων.

Η σειρά των ενημερωτικών παρεμβάσεων οργανώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου, με την ενημέρωση να πραγματοποιείται αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, δίνοντας την ευκαιρία στους πιστούς να πληροφορηθούν από πρώτο χέρι για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι απατεώνες.

Η πρωτοβουλία αυτή της Αστυνομίας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τηλεφωνικές απάτες βρίσκονται σε έξαρση στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη ενημέρωσης, ιδιαίτερα των μεγαλύτερων σε ηλικία πολιτών.

Ενημέρωση σε τρεις ενορίες της πόλης

Η αρχή έγινε την Κυριακή 1 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, ακολούθησε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου η Ενορία Αγίου Γεωργίου – Αγίου Αντωνίου, ενώ ο κύκλος των ενημερωτικών δράσεων ολοκληρώθηκε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας.

Ομιλητής ήταν ο Υπαστυνόμος Β΄ Κωνσταντίνος Φαρμάκης, αξιωματικός της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, ο οποίος αναφέρθηκε στις μορφές τηλεφωνικής εξαπάτησης που καταγράφονται αυτή την περίοδο, αλλά και στα προσχήματα που χρησιμοποιούν οι δράστες για να αποσπάσουν χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες.

Τα σενάρια των απατεώνων

και οι τρόποι προστασίας

Έμφαση δόθηκε, μεταξύ άλλων, στα σενάρια που επιστρατεύουν οι επιτήδειοι κατά τις τηλεφωνικές τους επικοινωνίες, επιχειρώντας να αιφνιδιάσουν τα υποψήφια θύματά τους και να τα οδηγήσουν σε βεβιασμένες αποφάσεις.

Ο κ. Φαρμάκης εξήγησε πώς μπορούν οι πολίτες να αναγνωρίζουν ένα ύποπτο τηλεφώνημα, ποια σημάδια θα πρέπει να τους προβληματίσουν και κυρίως πώς πρέπει να αντιδράσουν ώστε να αποφύγουν την εξαπάτηση.

Στόχος η πρόληψη και η προστασία των ηλικιωμένων

Η επιλογή των εκκλησιών για την πραγματοποίηση των δράσεων δεν έγινε τυχαία, καθώς μέσα από τις ενορίες δόθηκε η δυνατότητα να προσεγγιστούν άμεσα πολίτες που ενδεχομένως δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε άλλες μορφές ενημέρωσης (όπως π.χ. το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Με τον τρόπο αυτό, οι πιστοί είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι και για το πώς πρέπει να αντιδρούν σε περίπτωση που δεχτούν κάποιο ύποπτο τηλεφώνημα, καθώς η σωστή ενημέρωση και η ψυχραιμία μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές για την αποφυγή μιας απάτης.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ