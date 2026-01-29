Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τα μέλη της Λασιθιώτικης διαιτησίας συγκεντρώθηκαν για την καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας, δείχνοντας την ενότητα που υπάρχει μεταξύ τους ως μια μεγάλη παρέα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην ταβέρνα «Κυψέλη» στον Άγιο Νικόλαο, αναδεικνύοντας το άριστο κλίμα συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των διαιτητών.





Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣ Λασιθίου και των Επιτροπών, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Ένωσης, Γιώργος Πατεράκης. Η παρουσία τους επιβεβαιώνει τις πάντα φιλικές σχέσεις και τη στενή συνεργασία ανάμεσα στη διαιτησία και την Ένωση, με κοινό στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στο Λασίθι.



Τυχερός ο οποίος βρήκε το φλουρί ήταν ο διαιτητής Δημήτρης Εγγλέζος, με δώρο από το κατάστημα «La Pelle shoes».





Στο πλαίσιο της εκδήλωσης υπήρξε λαχειοφόρος αγορά για την ενίσχυση του ΣΔΠΛ με μια πλούσια λίστα δώρων, με το Δ.Σ. του ΣΔΠΛ να ευχαριστεί θερμά για την προσφορά τους, το εστιατόριο «Μαϊστράλι», την ταβέρνα «Κυψέλη», το «Cosmos Fashion», το κομμωτήριο «GS» Γιάννας Σταυρακάκη, το κρεοπωλείο «Νερατζούλης», το «Mini Kids Clothing», το Fobizoo Artsisters, το DriveNow και το ιχθυοπωλείο «Κοκολάκης».

