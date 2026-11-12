Nations League-Αγγλία: Ο ρέκορντμαν συμμετοχών Χάρι Κέιν θα παρουσιάσει τη «Χρυσή Μπάλα» στο Γουέμπλεϊ

Ο Χάρι Κέιν έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της τελευταίας δεκαετίας στην κατάρριψη ρεκόρ και την Πέμπτη (12/11) θα προσθέσει ακόμη ένα σημαντικό επίτευγμα στην καριέρα του.

Στην αναμέτρηση της Αγγλίας με την Κροατία, ο επιθετικός θα γίνει ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της εθνικής ομάδας των ανδρών, φτάνοντας τις 126.

Πριν από τη σέντρα στο Γουέμπλεϊ, ο 33χρονος επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου θα παρουσιάσει στους Άγγλους φιλάθλους το τρόπαιο της «Χρυσής Μπάλας» που κατέκτησε τον περασμένο μήνα, προτού ξεπεράσει το ιστορικό ρεκόρ του παλαίμαχου τερματοφύλακα Πίτερ Σίλτον.

«Σίγουρα βρίσκεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα επιτεύγματα της καριέρας μου», δήλωσε ο αρχηγός της Αγγλίας στους δημοσιογράφους την Τετάρτη (11/11), στις εγκαταστάσεις της πρώην ομάδας του, της Τότεναμ. Μάλιστα, κατά την είσοδό του στην αίθουσα, οι παρευρισκόμενοι τον υποδέχθηκαν με θερμό χειροκρότημα, όρθιοι.

«Αναδεικνύει τη συνέπεια στο υψηλότερο επίπεδο. Το γεγονός ότι έχω φτάσει σε αυτόν τον αριθμό συμμετοχών αποτελεί απόδειξη όσων ανέφερα στην ομιλία μου για τη “Χρυσή Μπάλα”, σχετικά με τη δουλειά που γίνεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και την αφοσίωση. Χωρίς αμφιβολία, πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της καριέρας μου», πρόσθεσε.

Ο Κέιν δεν είναι από τους ανθρώπους που συνηθίζουν να προβάλλουν τα επιτεύγματά τους, ωστόσο έχει ήδη γράψει τη δική του ιστορία με τη φανέλα της Αγγλίας. Το 2023 ξεπέρασε το ρεκόρ των 53 τερμάτων του Γουέιν Ρούνεϊ και πλέον έχει φτάσει τα 91 γκολ, καταλαμβάνοντας ξεχωριστή θέση ανάμεσα στους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της χώρας του. Εκείνο που εξακολουθεί να του λείπει είναι η κατάκτηση ενός μεγάλου διεθνούς τροπαίου με την εθνική ομάδα.

Ο προπονητής της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, χαρακτήρισε τον Κέιν «τέλειο αρχηγό και ηγέτη μέσα από το παράδειγμά του», ενώ υπογράμμισε ότι διαθέτει ένα μοναδικό αγωνιστικό στιλ και γίνεται όλο και πιο έξυπνος στο παιχνίδι του όσο περνούν τα χρόνια.

Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί τον Κέιν τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή στην ιστορία της Αγγλίας, ο Γερμανός τεχνικός απάντησε: «Δεν ξέρω, αλλά φυσικά βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους. Αυτό πλέον έχει αποδειχθεί και είναι πάντα ωραίο όταν τα πράγματα επιβεβαιώνονται.

Έχει ήδη τη συλλογή των διακρίσεών του, θα πετύχει ακόμη περισσότερα γκολ, θα προσθέσει κι άλλες συμμετοχές και αύριο, φυσικά, θα ξεκινήσει ως αρχηγός. Είναι μια σπουδαία περίσταση, καθώς θα παρουσιάσει τη Χρυσή Μπάλα στους φιλάθλους μας και θα τη φέρει στη χώρα, ενώ παράλληλα θα καταγράψει το ιστορικό ρεκόρ των 126 συμμετοχών. Είναι μια υπέροχη, πραγματικά υπέροχη στιγμή».

Η παρουσίαση στο Γουέμπλεϊ

Ο Κέιν θα τιμηθεί σε ειδική εκδήλωση πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με την Κροατία για το UEFA Nations League. Στην τελετή θα συμμετάσχει και ο Πίτερ Σίλτον, ο οποίος διατηρούσε το ρεκόρ συμμετοχών της εθνικής Αγγλίας από το 1989.

Μόνο λίγοι εν ενεργεία ποδοσφαιριστές σε εθνικό επίπεδο έχουν περισσότερες διεθνείς συμμετοχές από τον Άγγλο επιθετικό. Ο Κέιν πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με το εθνόσημο το 2015, περνώντας ως αλλαγή στην αναμέτρηση με τη Λιθουανία. Μάλιστα, χρειάστηκε λίγο περισσότερο από ένα λεπτό μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο για να βρει δίχτυα.

Μόλις ολοκληρωθούν οι εθνικοί ύμνοι και το νέο ρεκόρ γίνει πραγματικότητα, ο αρχηγός της Αγγλίας θα στρέψει την προσοχή του στους επόμενους στόχους μιας καριέρας που εξακολουθεί να συνοδεύεται από διαδοχικά ορόσημα.

«Στην προηγούμενη συγκέντρωση μιλήσαμε για τον στόχο των 100 γκολ με την Αγγλία. Θεωρώ ότι πρόκειται για ένα ακόμη σπουδαίο επίτευγμα που θέλω να προσπαθήσω να πετύχω το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Κέιν, ο οποίος την περασμένη σεζόν σημείωσε το εντυπωσιακό νούμερο των 73 τερμάτων σε 65 αγώνες με την Μπάγερν Μονάχου και την εθνική Αγγλίας.

«Αυτή τη στιγμή αισθάνομαι πάρα πολύ καλά και ελπίζω ότι θα έχω πολλά ακόμη χρόνια μπροστά μου, για να δω τι άλλο μπορώ να πετύχω. Το μεγαλύτερο όνειρό μου είναι να κατακτήσω ένα ομαδικό τρόπαιο με την Αγγλία, έναν μεγάλο τίτλο. Γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι κάτι τέτοιο, γι’ αυτό και έχω τεράστιο κίνητρο να τα καταφέρω».

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