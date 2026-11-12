Ιταλία – Μελόνι για τον συναγερμό σε σχολεία: “Δεν υπάρχουν ουσιαστικές απειλές, θέλουν να προκαλέσουν χάος και φόβο”

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Ιταλία – Μελόνι για τον συναγερμό σε σχολεία: “Δεν υπάρχουν ουσιαστικές απειλές, θέλουν να προκαλέσουν χάος και φόβο”

by anatolh kim
12/11/2026
in Κόσμος
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Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, στον σημερινό συναγερμό για βόμβες ο οποίος προκάλεσε την εκκένωση εκατοντάδων σχολείων της χώρας.

“Δεν υπάρχουν ουσιαστικές απειλές και τα μηνύματα αυτά δεν χρησιμοποιούνται για να πλήξουν αλλά για να τρομάξουν. Θέλουν να προκαλέσουν φόβο, χάος, να σπαταλήσουμε τις ημέρες μας”, είπε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Η Μελόνι πρόσθεσε ότι η ιταλική δικαιοσύνη ασχολείται, σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

“Μηνύματα σαν κι αυτά μπορεί να σταλούν και πάλι. Δεν θα σημαίνει ότι κάτι δεν λειτούργησε, θα είναι η απόδειξη ότι όποιος τα στέλνει δεν διαθέτει τίποτε άλλο. Και θα μας βρει έτοιμους”, είπε χαρακτηριστικά η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Η Τζόρτζια Μελόνι δεσμεύτηκε ότι η χώρα της θα συνεχίσει να διατηρεί υψηλό επίπεδο επιφυλακής, αλλά συγχρόνως κατέστησε σαφές ότι” δεν θα επιτρέψει σε ένα ανώνυμο μέιλ να καθορίσει το σχολικό ημερολόγιο των παιδιών”.

Ανακοίνωσε, επίσης, ότι την Πέμπτη θα συναντηθεί με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

“Όποιος έκανε όλα αυτά, ήθελε μια μπλοκαρισμένη, φοβισμένη χώρα. Αύριο θα δει μια χώρα που ξυπνά, συνοδεύει τα παιδιά της στο σχολείο και πάει στη δουλειά. Αυτή είναι η καλύτερη και ισχυρότερη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε”, δήλωσε τέλος η Ιταλίδα πρωθυπουργός.
www.real.gr

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