Από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου 2026 το Κινηματοθέατρο ΡΕΞ στον Άγιο Νικόλαο μετατρέπεται σε έναν ανοιχτό χώρο διαλόγου φιλοξενώντας το Τριήμερο Λόγου και Τέχνης.

Στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν συμμετέχουν μεταξύ άλλων την Παρασκευή 13/11 η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Συραγώ Τσιάρα και η συγγραφέας Λένα Διβάνη που θα μιλήσουν για τη μνήμη και την ταυτότητα. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μια σύντομη ζωντανή εμφάνιση του Θανάση Παπακωνσταντίνου.

Το Σάββατο 14/11, ο καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Νεκτάριος Ταβερναράκης και οι ογκολόγοι Γιάννης Μπουκοβίνας και Γιάννης Σουγκλάκος θα μιλήσουν για τη γήρανση και το πώς βιώνουμε τον χρόνο απέναντι στην ασθένεια.

Την Κυριακή 15/11, τη συζήτηση για τον χρόνο του Σύμπαντος ανοίγουν η Βασιλική Παυλίδου, διευθύντρια του Ινστιτούτου Αστροφυσικής στο ΙΤΕ και του Αστεροσκοπείου Σκίνακα, και η Φιόρη–Αναστασία Μεταλληνού, Αστροφυσικός και επιστημονική συνεργάτιδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στο πρόγραμμα συμμετέχει και ο διεθνούς φήμης φωτογράφος Enri Canaj, μέλος του Magnum Photos.