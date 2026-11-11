Δεν μπόρεσαν να πάρουν βαθμό ή βαθμούς οι Μικτές ομάδες Κ14 και Κ16 της ΕΠΣ Λασιθίου στις αναμετρήσεις που άνοιξαν τις υποχρεώσεις τους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων, για την 1η αγωνιστική του 10ου ομίλου, στο γήπεδο «Νικόλαος Πάγκαλος» της Κριτσάς.

Η ομάδα της Κ14 γνώρισε την ήττα 3-2 από την αντίστοιχη του Ηρακλείου, σε ένα ματς στο οποίο διεκδίκησε μέχρι τέλους ένα θετικό αποτέλεσμα, χωρίς όμως να καταφέρει να ανταμειφθεί βαθμολογικά για την προσπάθειά της.

Η Κ16 παρ’ ότι προηγήθηκε, η συνέχεια ανήκε στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι αξιοποίησαν την υπεροχή και την πίεσή τους, πέτυχαν τρία γκολ μετά το ημίωρο και έφυγαν με τη νίκη από το Λασίθι με σκορ 3-1.