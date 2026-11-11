Για πολλούς Έλληνες καταναλωτές, η Black Friday δεν περιορίζεται πλέον σε μία μόνο ημέρα προσφορών τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με νέα έρευνα που πραγματοποίησε η Klarna, το δίκτυο καθημερινών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με την Appinio, το 53,1% του συνόλου των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ξεκινά να προετοιμάζει τις αγορές του τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από τη Black Friday, ενώ το 79,2% των καταναλωτών που δήλωσαν ότι θα πραγματοποιήσουν αγορές κατά τη Black Friday έχει ήδη στο μυαλό του πόσα χρήματα σκοπεύει να ξοδέψει στη Black Friday και την Cyber Week.

Το 91,3% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ότι πραγματοποιεί αγορές κατά τη Black Friday και την Cyber Week. Η προετοιμασία ξεκινά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, με το μεγαλύτερο ποσοστό των καταναλωτών (32,3%) να αρχίζει μία έως δύο εβδομάδες πριν από τις προσφορές, ενώ το 20,8% προετοιμάζεται τουλάχιστον τρεις εβδομάδες νωρίτερα. Αντίθετα, μόνο το 26,2% περιμένει μέχρι την ίδια ημέρα ή την εβδομάδα της Black Friday. Αντίστοιχη προσοχή δίνεται και στον προϋπολογισμό: το 29,9% όσων απάντησαν στη σχετική ερώτηση σκοπεύει να ξοδέψει 200€ ή περισσότερα, με το εύρος των 100€ έως 199€ να αποτελεί τη δημοφιλέστερη επιλογή (22,7%).

Ο έγκαιρος προγραμματισμός επηρεάζει τόσο τα προϊόντα που επιλέγουν οι καταναλωτές όσο και τη χρονική στιγμή που πραγματοποιούν τις αγορές τους, με τα χριστουγεννιάτικα δώρα να είναι από τώρα στο πλάνο. Η τεχνολογία και τα ηλεκτρονικά προϊόντα βρίσκονται στην πρώτη θέση, καθώς το 20% των ερωτηθέντων που απάντησαν ότι θα αγοράσουν κατά τη Black Friday δηλώνει ότι θα πραγματοποιήσει τις περισσότερες ή όλες τις αγορές χριστουγεννιάτικων δώρων της συγκεκριμένης κατηγορίας κατά τη Black Friday και την Cyber Week, ενώ ακολουθούν η μόδα και τα αξεσουάρ (12,4%).

Η Μαρία Ηλιάδου, Country Manager Greece της Klarna, δήλωσε: «Η έρευνά μας δείχνει ότι οι Έλληνες καταναλωτές προσεγγίζουν τη Black Friday με συγκεκριμένο πλάνο: περισσότεροι από τους μισούς ξεκινούν την προετοιμασία τους τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα, ενώ σχεδόν οκτώ στους δέκα από όσους απάντησαν στη σχετική ερώτηση έχουν μια εικόνα για το ποσό που σκοπεύουν να ξοδέψουν. Στόχος μας στην Klarna είναι να προσφέρουμε στους καταναλωτές τα εργαλεία που χρειάζονται για να προγραμματίζουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη σιγουριά, είτε πρόκειται για τον καλύτερο έλεγχο του προϋπολογισμού τους μέσα από την εφαρμογή είτε για την κατανομή του κόστους σε άτοκες δόσεις».

Για όσους θέλουν να προγραμματίσουν τις αγορές τους, η Klarna προτείνει τα παρακάτω:

1. Δημιουργήστε από τώρα μια λίστα με πράγματα που θέλετε να αγοράσετε. Καταγράφοντας τα προϊόντα που θέλετε να αγοράσετε, έχετε περισσότερο χρόνο να κάνετε την έρευνά σας, να συγκρίνετε τις διαθέσιμες επιλογές και να αποφασίσετε πότε η τιμή είναι πραγματικά συμφέρουσα.

2. Κατανείμετε το κόστος των μεγαλύτερων αγορών. Για μεγαλύτερες, προγραμματισμένες αγορές, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και οικιακός εξοπλισμός, οι ευέλικτες επιλογές πληρωμής μπορούν να βοηθήσουν στην κατανομή του κόστους σε βάθος χρόνου.

3. Πραγματοποιήστε τις αγορές σας με ασφάλεια. Να είστε προσεκτικοί με καταστήματα που ζητούν άμεση τραπεζική μεταφορά χρημάτων, καθώς τέτοιες συναλλαγές είναι δύσκολο να αντιστραφούν. Επιλέξτε αξιόπιστες μεθόδους πληρωμής που προσφέρουν προστασία αγοραστή, όπως η Klarna, ώστε να είστε καλυμμένοι σε περίπτωση που ένα προϊόν δεν παραδοθεί ή δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή του.