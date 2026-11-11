Την έντονη αντίθεσή της στην εξαγγελθείσα αύξηση του Τέλους Διαμονής Παρεπιδημούντων από 0,75% σε 1% εκφράζει η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (ΣΕΤΚΕ), ζητώντας από την κυβέρνηση όχι μόνο να μην προχωρήσει στην αύξησή του, αλλά να εξετάσει την πλήρη κατάργησή του. Με επιστολή προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η Συνομοσπονδία υποστηρίζει ότι οι μικρές τουριστικές επιχειρήσεις βρίσκονται ήδη αντιμέτωπες με αυξημένο λειτουργικό και φορολογικό κόστος, ενώ αμφισβητεί την ανταποδοτικότητα του συγκεκριμένου τέλους προς τους τουριστικούς προορισμούς. Παράλληλα, προτείνει τα έσοδα από το Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση να αποδίδονται στους Δήμους, με διαφανή κριτήρια κατανομής και με στόχο τη χρηματοδότηση έργων υποδομής και αναβάθμισης των τουριστικών περιοχών.

Η επιστολή:

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Με αφορμή τις εξαγγελίες που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σχετικά με την αύξηση του Τέλους Διαμονής Παρεπιδημούντων από 0,75% σε 1%, η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (ΣΕΤΚΕ), ως τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο εκπροσώπησης των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων της χώρας, εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην προοπτική επιβολής μιας ακόμη οικονομικής επιβάρυνσης στις μικρές τουριστικές επιχειρήσεις.

Η εξαγγελία αυτή προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό, καθώς προωθείται χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση με τους θεσμικούς εκπροσώπους του τουριστικού κλάδου, ο οποίος καλείται για ακόμη μία φορά να χρηματοδοτήσει ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χωρίς προηγουμένως να έχει αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η ανταποδοτικότητα των ήδη επιβαλλόμενων τελών.

Το Τέλος Διαμονής Παρεπιδημούντων θεσπίστηκε αρχικά με τον Ν. 339/1976 (ΦΕΚ Α΄ 136/5.6.1976) με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των Δήμων και των Κοινοτήτων για τη δημιουργία έργων αναβάθμισης των υποδομών που συνδέονται με την τουριστική δραστηριότητα.

Ωστόσο, σχεδόν πέντε δεκαετίες μετά τη θέσπισή του, και χωρίς να έχει διασφαλιστεί ουσιαστική ανταποδοτικότητα, οι συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, η δομή των επιχειρήσεων και το φορολογικό περιβάλλον έχουν μεταβληθεί ριζικά. Κατά τον χρόνο θέσπισης του τέλους, η τουριστική αγορά λειτουργούσε υπό καθεστώς διοικητικά καθοριζόμενων τιμών, με αποτέλεσμα τη μετακύλιση της σχετικής επιβάρυνσης στον επισκέπτη. Σήμερα, όμως, οι τιμές διαμορφώνονται ελεύθερα, ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος και οι επιχειρήσεις καλούνται να απορροφούν διαρκώς νέες επιβαρύνσεις, προκειμένου να διατηρήσουν τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά τους. Ως εκ τούτου, το κόστος του τέλους απορροφάται από το καθαρό κέρδος των επιχειρήσεων. Παράλληλα, δεν έχει διασφαλιστεί διαχρονικά η απαιτούμενη διαφάνεια ως προς την είσπραξη, την κατανομή και την αξιοποίηση των συγκεκριμένων εσόδων, ούτε έχει αποδειχθεί στην πράξη η ουσιαστική ανταποδοτικότητά τους προς τις τουριστικές επιχειρήσεις και τους προορισμούς που τα παράγουν.

Επιπλέον, το τέλος επιβαρύνει συγκεκριμένες επιχειρήσεις και σε όλη τη διάρκεια του έτους. Έτσι, μια επιβάρυνση που συνδέθηκε αρχικά με τους παρεπιδημούντες, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια πρόσθετη φορολογική υποχρέωση για συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, τη στιγμή που τα οφέλη από την τουριστική δραστηριότητα διαχέονται στο σύνολο της τοπικής οικονομίας και της κοινωνίας. Υπό αυτές τις συνθήκες, θεωρούμε ότι οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση του Τέλους Διαμονής Παρεπιδημούντων είναι αδικαιολόγητη και επιβαρυντική για έναν ήδη πιεσμένο παραγωγικό κλάδο. Αντιθέτως, κρίνουμε ότι έχει καταστεί αναγκαία η επανεξέταση της σκοπιμότητάς του και η πλήρης κατάργηση του Τέλους Διαμονής Παρεπιδημούντων.

Εφόσον η Κυβέρνηση επιδιώκει την ουσιαστική ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες των Δήμων, ιδίως των τουριστικών περιοχών, θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξεταστεί η αξιοποίηση των εσόδων από το Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και των τουριστικών προορισμών, το οποίο εισπράττεται μέσω των επισκεπτών από τις επιχειρήσεις μας και αποδίδεται στο κράτος. Οι επιχειρήσεις μας έχουν ουσιαστικά αναλάβει τον ρόλο του εισπρακτικού μηχανισμού του Δημοσίου, με πρόσθετες λειτουργικές υποχρεώσεις και με διοικητικό πρόστιμο σε περίπτωση καθυστέρησης.

Είναι, συνεπώς, εύλογο και δίκαιο το σύνολο των εσόδων αυτού του τέλους να κατευθύνεται στην ενίσχυση των Δήμων και στην αναβάθμιση των τουριστικών προορισμών, με διαφανή διαδικασία κατανομής και σαφή προσδιορισμό των έργων στα οποία διατίθενται, όπως άλλωστε γίνεται με ανάλογο τέλος σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Για τους ανωτέρω λόγους, η ΣΕΤΚΕ ζητά:

1. Την πλήρη κατάργηση του Τέλους Διαμονής Παρεπιδημούντων.

2. Να μην υπάρξει καμία νέα φορολογική επιβάρυνση στις μικρές τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες ήδη λειτουργούν υπό ιδιαίτερα πιεστικές οικονομικές συνθήκες.

3. Να δοθεί το Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση στους Δήμους, με συγκεκριμένα κριτήρια κατανομής και ουσιαστική ανταποδοτικότητα, για έργα υποδομής και αναβάθμισης των τουριστικών προορισμών, που θα πραγματοποιούνται με πλήρη διαφάνεια.

4. Τη θεσμική συμμετοχή των εκπροσώπων του τουρισμού στις σχετικές συζητήσεις και στη διαμόρφωση των αποφάσεων, καθώς δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται μέτρα που επιβαρύνουν άμεσα τις τουριστικές επιχειρήσεις χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τους φορείς που τις εκπροσωπούν.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Η στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αναγκαία, δεν μπορεί όμως να στηρίζεται στη διαρκή επιβάρυνση των μικρών τουριστικών επιχειρήσεων. Ο ελληνικός τουρισμός και οι επιχειρήσεις του χρειάζονται ένα σταθερό, δίκαιο και ανταγωνιστικό φορολογικό περιβάλλον και όχι τη συνεχή προσθήκη νέων τελών.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ