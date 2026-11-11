Aρνητική είναι η εισήγηση του Τοπικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου ως προς την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της επέκτασης χερσαίων και λιμενικών εγκαταστάσεων της μαρίνας που κατασκευάζει η εταιρεία «Mirum» στα «Πλευρά», απέναντι από την πόλη του Αγίου Νικολάου.

Στην αρνητική θέση κατέληξε το Τ.Σ. κατά πλειοψηφία, ύστερα από αρκετή συζήτηση και προβληματισμούς που διατυπώθηκαν, σχετικά με τη διαρκή μεγέθυνση και επέκταση των κατασκευών, τόσο -και κυρίως- για τις περιβαλλοντικές συνέπειες, όσο και για την επιβάρυνση των περιορισμένων κοινόχρηστων υποδομών, που διαθέτει η ευρύτερη περιοχή αναφοράς και επιρροής της επένδυσης.

Εντύπωση προκάλεσε η απόπειρα της επενδύτριας εταιρείας να αναβάλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης για τη ΜΠΕ της επέκτασης της μαρίνας. Πολιτικός μηχανικός -συνεργάτης της «Mirum» παρέδωσε στο Τ.Σ. κατά την έναρξη της συνεδρίασης επιστολή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την οποία ζητούσε την αναβολή της συζήτησης, «Προκειμένου να καταστεί δυνατή η οργάνωση της μετάβασης και της αυτοπρόσωπης παρουσίας εκπροσώπου της τεχνικής ομάδας της εταιρείας, για την αναλυτική παρουσίαση των απόψεων της εταιρείας και των τεχνικών στοιχείων του έργου, την παροχή των αναγκαίων διευκρινίσεων και την απάντηση σε ερωτήματα των μελών του Τ.Σ.», όπως ανέφερε.

Το Τ.Σ. απέρριψε το αίτημα της εταιρείας και προχώρησε στη συζήτηση του θέματος.

Αρνητική η Υπηρεσία Περιβάλλοντος

Κάθετα αρνητική είναι επίσης η εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίου Νικολάου, στην οποία τονίζεται ότι η επέκταση της μαρίνας στα Πλευρά, είναι ένα μεγάλης κλίμακας έργο με επακόλουθες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη θαλάσσια και παράκτια ζώνη.

Η εταιρεία είχε λάβει έγκριση για την κατασκευή μαρίνας και τις σχετικές χερσαίες εγκαταστάσεις, που κατασκευάζει εδώ και αρκετό καιρό. Με τα συμπληρωματικά σχέδια επέκτασης, στην πραγματικότητα σχεδόν διπλασιάζει τον αρχικό σχεδιασμό, χωρίς να τεκμηριώνει πλήρως τις πραγματικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι μιας τέτοιας κλίμακας παρέμβαση, όσο και αν επιχειρηθεί να καθησυχαστούν οι τοπικοί παράγοντες και η τοπική κοινή γνώμη, είναι αδύνατον να μην έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις ειδικά στο θαλάσσιο περιβάλλον του κόλπου, όπως εξάλλου έχει δείξει η εμπειρία του παρελθόντος σε ανάλογες επεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή, τονίστηκε από τοπικούς συμβούλους του Αγίου Νικολάου.

Έργο πολύ μεγάλης κλίμακας

«Η προτεινόμενη τροποποίηση της Μαρίνας αφορά έργο πολύ μεγάλης κλίμακας, πολύ μεγαλύτερης από το αρχικό. Μεταβάλλεται ως εκ τούτου σημαντικά το μέγεθος, αλλά και τα χαρακτηριστικά της υπό κατασκευή μαρίνας και επηρεάζει πολύ μεγαλύτερη θαλάσσια και παράκτια περιοχή. Θα πρέπει στη ΜΠΕ να υπάρξει ακριβής τεκμηρίωση των λόγων για τους οποίους αιτείται η συγκεκριμένη επέκταση και όχι να περιορίζεται σε γενικές αναφορές περί λειτουργικής συμπλήρωσης και αναβάθμισης του έργου», τονίζει η Υπηρεσία.

Πιο συγκεκριμένα:

Η θαλάσσια ζώνη που καταλαμβάνεται αυξάνεται κατά 3,8 φορές και ειδικότερα από 472.541 m², δηλ. σχεδόν τετραπλάσια της αρχικής.

Προστίθενται 95 νέες θέσεις ελλιμενισμού στις αρχικά προβλεπόμενες του 2020, δηλ. οι θέσεις ελλιμενισμού αυξάνονται κατά περίπου 47%.

Η χερσαία ζώνη αυξάνεται από 316 m² σε 75.319 m², αύξηση κατά 1,7.

Η Δόμηση από 100 m² σε 14.935 m², αύξηση κατά 1,8.

Χερσαίες εκσκαφές από 200 m³ σε 82.000 m³, δηλ. αύξηση κατά 5 φορές.

Τα βυθοκορήματα του έργου από 000 m³ σε 92.200 m³, δηλ. διπλάσια ποσότητα.

Το Καταδυτικό Πάρκο

Μια βασική παράμετρος στην επίδραση που μπορεί να έχει η επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων που ζητά η Mirum, αφορά το «πολύπαθο» Καταδυτικό Πάρκο που έχει χωροθετηθεί πλησίον των κατασκευαζόμενων έργων της μαρίνας της επενδύτριας εταιρείας. Στη γνωμοδότηση, που υπογράφει η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίου Νικολάου Μαρία Λαζαράκη, επισημαίνει την εγγύτητα του Καταδυτικού στα έργα της Mirum, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη συγκεκριμένη ζώνη επιρροής, αλλά και τον παράγοντα διαύγειας των θαλάσσιων υδάτων στη λειτουργία ενός καταδυτικού πάρκου.

Αναφέρει συγκεκριμένα:

«Στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν γίνεται καμία αναφορά στην απόσταση της προτεινόμενης επέκτασης από το αδειοδοτημένο Καταδυτικό Πάρκο. Στην ΜΠΕ αναφέρεται ότι το αδειοδοτημένο Καταδυτικό Πάρκο χωροθετείται νοτιότερα της μαρίνας και σε ικανή απόσταση, μεταξύ των ισοβαθών 15 και 30 m, σε 29.899,50 m², με πλωτήρες, σημαντήρες, τεχνητούς υφάλους, τεχνητά ναυάγια και καταδυτικές διαδρομές. Όμως δεν αναφέρεται η ακριβής απόσταση ή οι συντεταγμένες των δύο έργων, ούτε χάρτης όπου να φαίνονται μαζί, ούτε οι διαδρομές των σκαφών της μαρίνας προς και από τον Κόλπο. Σημειωτέο ότι η απόσταση βάσει υπολογισμών μεταξύ καταδυτικού πάρκου και Μαρίνας εκτιμάται στα 270 μ. Δεν δίνεται αριθμός κινήσεων σκαφών, ούτε των σκαφών μεταφοράς δυτών του πάρκου, ούτε εκτίμηση για τα +95 σκάφη ή τις 78 θέσεις για σκάφη ≥21 m. Εν κατακλείδι η θαλάσσια κυκλοφορία δεν έχει ποσοτικοποιηθεί.

Η ΜΠΕ κρίνει ότι δεν αναμένεται ουσιαστική αρνητική επίπτωση στη ναυσιπλοΐα επειδή η θέση βρίσκεται σε ικανή απόσταση από τις άλλες λιμενικές υποδομές. Για το πάρκο λέει μόνο ότι θα υπάρχει «περιορισμένη πρόσθετη θαλάσσια κυκλοφορία σκαφών μεταφοράς δυτών και διακριτή χωρική ανάπτυξη (σελ. 587-588). Τα μέτρα ναυσιπλοΐας είναι γενικά: φωτοσήμανση του εργοταξίου, ενημέρωση της Υδρογραφικής Υπηρεσίας, Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, σωστικά μέσα, ενημέρωση πελατών. Δεν ορίζουν διαδρόμους εισόδου- εξόδου και πλεύσης, ζώνες αποκλεισμού ή όρια ταχύτητας γύρω από το πάρκο, ούτε συντονισμό με τον φορέα του. Η ΜΠΕ αναφέρεται σε κανόνες ασφάλειας ναυσιπλοΐας χωρίς να τους παραθέτει. Στις μελέτες που έχουν εκπονηθεί για το Καταδυτικό Πάρκο αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη θέση επιλέχθηκε λόγω της διαύγειας των υδάτων. Στην προκειμένη περίπτωση με την κίνηση μεγάλων σκαφών στην περιοχή και την αναμόχλευση του βυθού θα προκαλείται μείωση της διαύγειας και άρα καταργείται ένα από τα βασικότερα κριτήρια για την επιλογή της συγκεκριμένης θέσης χωροθέτησης του Καταδυτικού Πάρκου».

Τέλος, η κ. Λαζαράκη θέτει και ένα ζήτημα, για το ποιος, τελικά, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα έργα για την μαρίνα- αφού στη συνολική επένδυση Elounda Hills στα Πλευρά επενδυτής είναι η Mirum Hellas Α.Ε., την ΜΠΕ υπογράφει ο Αντιπρόεδρος της Mirum Hellas A.E. ως φορέας του έργου, αλλά φορέας υλοποίησης και διαχείρισης της μαρίνας εμφανίζεται θυγατρική εταιρεία Marina Elounda Hills A.E. Η συνολική επένδυση Elounda Hills έχει χωριστή έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Άλλη έγκριση περιβαλλοντικών όρων έχει λάβει η α΄ φάση κατασκευής της μαρίνας και τώρα ζητείται έγκριση άλλων περιβαλλοντικών όρων για την β’ φάση- της επέκτασής της…

Η παρέμβαση Μπελούκα

Δεν είναι δε τυχαίο, ότι ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Μπελούκας παρενέβη και με επιστολή του (της 6-11-2026) προς τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης Νικ. Ξυλούρη, ζητά κλιμάκιο της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων των αρμοδίων Υπηρεσιών, να προβεί σε αυτοψία στην ζώνη εκτέλεσης των έργων κατασκευής (και επέκτασης) της μαρίνας της «Mirum» στα Πλευρά. Ο κ. Μπελούκας ζητά κατά τον έλεγχο, «να διαπιστωθεί η υφιστάμενη κατάσταση και η πορεία εξέλιξης των εκτελούμενων έργων καθώς και κατά πόσον τηρούνται οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι της αρχικής αδειοδότησης, όπως αυτοί έχουν εγκριθεί και δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως…».

Όπως επεσήμανε ο αντιδήμαρχος και στη συνεδρίαση του Τ.Σ. Αγίου Νικολάου, όπου παρευρέθη, μπορεί να καθορίζονται πλήθος όρων ως προϋποθέσεις για την θετική γνωμοδότηση και τελική έγκριση μιας περιβαλλοντικής μελέτης, αλλά κανείς δεν ελέγχει στην πορεία εξέλιξης των έργων αν οι όροι αυτοί τηρούνται πραγματικά. Λόγω της τεράστιας σημασίας που έχει περιβαλλοντικά ο κόλπος μέσα στον οποίο εκτελούνται οι παρεμβάσεις αυτές, οφείλουν οι αρμόδιες αρχές και Υπηρεσίες να ελέγξουν την κατάσταση που επικρατεί και αν ο φορέας εκτέλεσης των έργων ενεργεί σύμφωνα με τα εγκριθέντα. Αυτό έχει σημασία και για τα έργα που ακολουθούν στην ίδια περιοχή», τόνισε ο αντιδήμαρχος.

Μέλη του Τ.Σ. επεσήμαναν ότι η ΜΠΕ της επέκτασης της μαρίνας έρχεται προς συζήτηση και γνωμοδότηση, ενώ ήδη είναι σε εξέλιξη εργασίες που αφορούν την επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων!

Η ψηφοφορία

Ο πρόεδρος του Τ.Σ. Σήφης Μακριδάκης εισηγήθηκε την έγκριση των όρων της ΜΠΕ υπό τον όρο η εταιρεία να εγγυηθεί ότι τα έργα αυτά δεν θα επηρεάσουν την αδειοδότηση και λειτουργία του Καταδυτικού Πάρκου Αγίου Νικολάου. Η πρότασή του έλαβε 3 ψήφους. Τα υπόλοιπα 4 μέλη τάχθηκαν με την αρνητική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ