Έντονο προβληματισμό προκαλεί ένα ακόμη περιστατικό που αφορά την εμπλοκή ανηλίκου σε υπόθεση ναρκωτικών στον Άγιο Νικόλαο, καθώς αυτή τη φορά συνελήφθη ένας 17χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μικρή ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου. Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή του ανήλικου ημεδαπού εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 2,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη διάσταση λόγω της ηλικίας του συλληφθέντος, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει ακόμη τα 18 του χρόνια. Παράλληλα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν και οι δύο γονείς του, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.