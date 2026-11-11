Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία είναι ελεύθερη την πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους.

Ως εκ τούτου την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026 η είσοδος είναι ελεύθερη.