Στην τεχνική αστοχία που σημειώθηκε στην υπό κατασκευή σήραγγα Σεληναρίου αναφέρθηκαν, μετά τη συνάντησή τους, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, και ο Βουλευτής Ηρακλείου και πρ. Υπουργός, Λευτέρης Αυγενάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι οι υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει την αξιολόγηση, με στόχο την τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Ο Λευτέρης Αυγενάκης επισήμανε τη σημασία της περαιτέρω ενημέρωσης από τις υπηρεσίες και της ασφαλούς ολοκλήρωσης του έργου.

o Χρίστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέφερε: «Όπως είπε η ανάδοχος εταιρεία, υπήρχε μια πολύ σημαντική τεχνική αστοχία. Είναι κάτι το οποίο οι υπηρεσίες του Υπουργείου ήδη αξιολογούν. Αξιολογείται και το φαινόμενο που υπάρχει και προφανώς είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ και θα κάνουμε ότι χρειάζεται ώστε να μπορέσουμε να παραμείνουμε κανονικά στα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί».

Ο Λευτέρης Αυγενάκης, Βουλευτής Ηρακλείου και πρ. Υπουργός δήλωσε: «Σχετικά με τα όσα συνέβησαν στη σήραγγα, στην υπό κατασκευή σήραγγα, μένω ικανοποιημένος από τις εξηγήσεις οι οποίες δόθηκαν. Με τον χρόνο θα υπάρξουν και από τις υπηρεσίες περισσότερες λεπτομέρειες και στοιχεία, που θα ήταν χρήσιμο να είμαστε κι εμείς κοινωνοί, ώστε ένα έργο το οποίο εξελίσσεται μετά από πολλά χρόνια να ολοκληρωθεί και να είναι άρτιο, και να είναι σύγχρονο και να είναι ασφαλές».