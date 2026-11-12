Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο κ. Mr. Xu Ganlu, και το μέλος κ. Zhang Li, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας είχαν στη Βουλή ο Α΄ Αντιπρόεδρος Βουλής κ. Ι. Πλακιωτάκης και το μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας (ΚΟΦ) Ελλάδας – Κίνας Βουλευτής κ. Γ. Καρασμάνης.

Ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στις διμερείς σχέσεις διαπιστώνοντας ότι οι δύο χώρες έχουν οικοδομήσει μία στέρεη, αμοιβαία επωφελή σχέση, βασισμένη στον σεβασμό και την κατανόηση. Όπως είπε, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Πεκίνο τον Νοέμβριο του 2023, και η συχνή ανταλλαγή επισκέψεων υψηλόβαθμων αξιωματούχων καταδεικνύουν τη σημασία που αποδίδουν οι δύο χώρες σε αυτή τη σχέση. Στη συνέχεια ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα πεδία της διμερούς συνεργασίας όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία, το εμπόριο αγροτικών προϊόντων, η τεχνολογία. η ναυτιλία.

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος Βουλής εξέφρασε την προσδοκία ότι η Κίνα ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεχίσει να προωθεί την παγκόσμια ειρήνη και τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες.

Αναφορικά με τη σχέση ΕΕ-Κίνας, ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε την ανάγκη εντατικοποίησης του διαλόγου με στόχο την εξομάλυνση των διαφορών και επεσήμανε ότι η Ελλάδα διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας επιδιώκοντας μια μετριοπαθή, ισορροπημένη ρεαλιστική και εποικοδομητική σχέση.

Ο κ. Καρασμάνης ζήτησε τη στήριξη της κινεζικής αντιπροσωπείας στην προσπάθεια που καταβάλλουν Έλληνες παραγωγοί προκειμένου ποιοτικά ελληνικά αγροτικά προϊόντα να μπορέσουν να διεισδύσουν στην κινεζική αγορά.

Από την πλευρά του ο κ. Xu μίλησε αναφέρθηκε στην στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών σημειώνοντας ότι με τον καιρό διευρύνεται και αποκτά βάθος. Επίσης εξέφρασε τη βούληση της χώρας του για αύξηση των διμερών κοινοβουλευτικών επαφών προς ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών. Σε άλλα σημεία της ομιλίας του ανέλυσε τους στόχους, τις προτεραιότητες και το σχέδιο δράσης του παρόντος πενταετούς προγράμματος κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας, με έμφαση στους τομείς της τεχνολογίας, της πράσινης ανάπτυξης της εκπαίδευσης του πολιτισμού.