Σε νέα χέρια περνά ένα από τα πιο νέα και γνωστά πεντάστερα θέρετρα της Ελούντας. Η Marbella Α.Ε., ιδιοκτήτρια της Mar-Bella Collection, εξαγόρασε τον Σεπτέμβριο την Cayo Creta Α.Ε., η οποία έχει στην κατοχή της και λειτουργεί το Cayo Exclusive Resort & Spa στην Πλάκα, απέναντι από τη Σπιναλόγκα. Τη συναλλαγή καταγράφει η τριμηνιαία έκθεση της GBR Consulting για την ελληνική ξενοδοχία, η οποία κατατάσσει την Κρήτη στην τρίτη θέση πανελλαδικά ως προς τα δωμάτια που λειτουργούν υπό διεθνή εμπορικά σήματα.

Το συγκρότημα διαθέτει 117 δωμάτια, σουίτες και βίλες, στην πλειονότητά τους με ιδιωτική πισίνα. Για τον όμιλο πρόκειται για την πρώτη παρουσία του στο νησί, με το χαρτοφυλάκιό του να φτάνει πλέον τα πέντε πολυτελή θέρετρα. Το τίμημα δεν δημοσιοποιήθηκε.

Η κίνηση δεν είναι μεμονωμένη. Η Ελούντα, εδώ και δεκαετίες βιτρίνα της υψηλής φιλοξενίας στο Λασίθι, βρίσκεται στο κέντρο ενός επενδυτικού ενδιαφέροντος που απλώνεται σε όλη τη χώρα και στρέφεται, σχεδόν αποκλειστικά, στο ακριβό τουριστικό προϊόν.

Η Κρήτη στο 18% των «επώνυμων» δωματίων

Σύμφωνα με την έκθεση, η Αττική συγκεντρώνει το 25% των δωματίων με διεθνές σήμα, το Νότιο Αιγαίο το 22% και η Κρήτη το 18%. Οι τρεις περιφέρειες αθροίζουν σχεδόν τα δύο τρίτα της σχετικής δυναμικότητας (65%). Με βάση τα 36.834 δωμάτια που καταγράφονται πανελλαδικά, το μερίδιο του νησιού αντιστοιχεί σε περίπου 6.600 δωμάτια. Η μελέτη δεν δίνει στοιχεία ανά νομό, οπότε δεν προκύπτει πόσα από αυτά βρίσκονται στο Λασίθι.

Μέσα σε έναν χρόνο, από τον Οκτώβριο του 2025 ως τον Οκτώβριο του 2026, τα ξενοδοχεία που φέρουν τουλάχιστον ένα διεθνές σήμα αυξήθηκαν από 352 σε 402 (+14,2%) και τα δωμάτιά τους από 32.733 σε 36.834. Η επέκταση έχει σαφή κατεύθυνση. Από τις 50 νέες μονάδες οι 28 είναι πεντάστερες, ενώ από τα 4.101 πρόσθετα δωμάτια τα 3.459 ανήκουν στην ανώτατη κατηγορία. Ένα στα τέσσερα πεντάστερα της χώρας φέρει πλέον σήμα διεθνούς αλυσίδας. Στα τετράστερα, αντίθετα, το ποσοστό περιορίζεται στο 4%, ενώ στις κατηγορίες ενός έως τριών αστέρων μετρούν μόνο 18 ξενοδοχεία.

Γεμάτα θέρετρα, ακριβότερη διαμονή

Οι αριθμοί εξηγούν το ενδιαφέρον. Στα resort της χώρας η πληρότητα το εννεάμηνο έφτασε το 86%, πρακτικά αμετάβλητη σε σχέση με πέρυσι. Τα συνολικά ημερήσια έσοδα ανά κατειλημμένο δωμάτιο, όμως, ανέβηκαν κατά 10,2%, στα 371 ευρώ, και τα συνολικά έσοδα κατά 12,9%. Με άλλα λόγια, τα θέρετρα δεν γέμισαν περισσότερο. Κέρδισαν περισσότερα από κάθε επισκέπτη.

Το χρήμα πηγαίνει στους μεγάλους

Η άλλη όψη του νομίσματος φαίνεται στη χρηματοδότηση. Με βάση τα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας που επικαλείται η GBR, τα νέα δάνεια προς επιχειρήσεις καταλυμάτων και εστίασης έφτασαν τα 748 εκατ. ευρώ το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου, σημειώνοντας άνοδο 18%. Την αύξηση, ωστόσο, την καρπώθηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου οι μεγάλες επιχειρήσεις, που είδαν τη χρηματοδότησή τους να διπλασιάζεται (+95%, στα 348 εκατ.), ενώ στις μικρομεσαίες υποχώρησε κατά 13%. Το μερίδιο των μεγάλων άγγιξε το 47%, όταν το 2023 ήταν 17%.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για τον τόπο μας; Στο Λασίθι, τα μεγάλα θέρετρα της Ελούντας συνυπάρχουν με πολλές οικογενειακές μονάδες, που κράτησαν ζωντανό τον τουρισμό επί δεκαετίες. Η έλευση ισχυρών ομίλων φέρνει κεφάλαια, ανακαινίσεις και διεθνή προβολή. Την ίδια ώρα, η πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό γέρνει ολοένα προς τους μεγάλους, αφήνοντας τον μικρό ξενοδόχο να παλεύει με ίδια μέσα. Και το ποιος θα κρατά το τιμόνι της τοπικής φιλοξενίας την επόμενη δεκαετία μένει ένα ανοιχτό ερώτημα με μεγάλη σημασία.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ