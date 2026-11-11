Καλή, δεδομένης και της χρονικής περιόδου που διανύουμε, παραμένει μέχρι στιγμής η εικόνα των εποχικών αναπνευστικών λοιμώξεων στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, με τα περιστατικά που προσέρχονται στα εξωτερικά ιατρεία να εμφανίζουν κυρίως ήπια συμπτώματα και χωρίς να καταγράφονται νοσηλείες λόγω των συγκεκριμένων λοιμώξεων.

Αυτό επισημαίνει, μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ, η Διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής του ΓΝΑΝ κ. Αργυρώ Μανιουδάκη-Νικολαράκη, η οποία εμφανίζεται ικανοποιημένη από την κατάσταση που επικρατεί αυτή την περίοδο, αλλά παράλληλα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την περιορισμένη προσέλευση παιδιών για αντιγριπικό εμβολιασμό.

Όπως αναφέρει, η τρέχουσα περίοδος χαρακτηρίζεται από σχετικά μικρή επιβάρυνση της Κλινικής, γεγονός που αποτυπώνεται τόσο στην απουσία νοσηλειών όσο και στη φύση των περιστατικών που εξετάζονται.

Ήπια συμπτώματα

και κάποια περιστατικά Covid-19

Η κ. Μανιουδάκη-Νικολαράκη εξηγεί ότι υπάρχει μια σχετική κινητικότητα στα εξωτερικά ιατρεία, χωρίς όμως να παρατηρείται κάποια ανησυχητική αύξηση των σοβαρών αναπνευστικών λοιμώξεων.

Τα περισσότερα παιδιά εμφανίζουν ήπιες εκδηλώσεις, όπως καταρροή και βήχα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει χρειαστεί να νοσηλευτούν παιδιά εξαιτίας των εποχικών αυτών λοιμώξεων.

Το τελευταίο διάστημα έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και ορισμένα περιστατικά Covid-19, τα οποία, όπως σημειώνει, δεν υπήρχαν κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, η συμπτωματολογία τους είναι ήπια.

Ως ενθαρρυντικό αναφέρει το γεγονός ότι στην Παιδιατρική δεν έχουν παρουσιαστεί έως τώρα περιστατικά γρίπης ή λοίμωξης από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό, γνωστό ως RSV.

Η απουσία αυτών των δύο λοιμώξεων αποτελεί σημαντικό στοιχείο της σημερινής εικόνας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν απαιτείται προσοχή και πρόληψη ενόψει της συνέχειας της εποχικής περιόδου.

Σημαντική η συμβολή

της ανοσοπροφύλαξης για τον RSV

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η Διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής στα νεότερα μέσα προστασίας απέναντι στον RSV, τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, έχουν συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της κατάστασης.

Όπως εξηγεί, η δυνατότητα προστασίας που παρέχεται κατά την εγκυμοσύνη και στα νεογνά ήδη από το μαιευτήριο έχει βοηθήσει σημαντικά στον περιορισμό των λοιμώξεων από τον συγκεκριμένο ιό.

Η κ. Μανιουδάκη-Νικολαράκη τονίζει ότι από την προηγούμενη χρονιά, οπότε άρχισαν να εφαρμόζονται αυτά τα νεότερα μέτρα, παρατηρείται αισθητή μείωση των λοιμώξεων από RSV και ιδιαίτερα των σοβαρών περιστατικών.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρότερες ηλικίες, καθώς τα βρέφη αποτελούν μια ευαίσθητη πληθυσμιακή ομάδα απέναντι στις αναπνευστικές λοιμώξεις.

Σύσταση για τον αντιγριπικό

εμβολιασμό των παιδιών

Παρά τη θετική εικόνα που επικρατεί σήμερα, η κ. Μανιουδάκη-Νικολαράκη στέκεται ιδιαίτερα στο ζήτημα του αντιγριπικού εμβολιασμού, επισημαίνοντας ότι δεν παρατηρείται μέχρι στιγμής σχετική προσέλευση παιδιών για εμβολιασμό.

Η ίδια θεωρεί αναγκαίο να υπάρξει μεγαλύτερη κινητοποίηση των γονέων, υπενθυμίζοντας ότι ο αντιγριπικός εμβολιασμός συστήνεται και στα υγιή παιδιά ηλικίας από έξι μηνών έως πέντε ετών.

Μάλιστα, διευκρινίζει ότι η σχετική σύσταση δεν αφορά αποκλειστικά παιδιά που αντιμετωπίζουν κάποιο υποκείμενο νόσημα ή ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, αλλά συνολικά τη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία.

Ο σκοπός του εμβολιασμού είναι διπλός. Από τη μία πλευρά προστατεύει τα ίδια τα παιδιά από τη γρίπη και τις πιθανές επιπλοκές της και από την άλλη συμβάλλει στον περιορισμό της διασποράς του ιού στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Η γιατρός στέκεται ιδιαίτερα στο γεγονός ότι τα μικρά παιδιά έρχονται καθημερινά σε επαφή με τους γονείς και τους παππούδες τους, ανάμεσα στους οποίους μπορεί να υπάρχουν άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Επομένως, η πρόληψη δεν περιορίζεται στην ατομική προστασία, αλλά αποκτά και ευρύτερη σημασία για τη δημόσια υγεία.

Ο καλός καιρός βοηθά στην παρούσα εικόνα

Ένας ακόμη παράγοντας που φαίνεται να συμβάλλει στη μέχρι στιγμής ήπια δραστηριότητα των λοιμώξεων είναι οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

Όπως εκτιμά η κ. Μανιουδάκη-Νικολαράκη, τα παιδιά δεν έχουν ακόμη περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό σε κλειστούς χώρους, όπου ο συγχρωτισμός μπορεί να ευνοήσει τη μετάδοση των αναπνευστικών ιών.

Η ίδια περιγράφει μια καθημερινότητα στα εξωτερικά ιατρεία με συνηθισμένα ήπια συμπτώματα, χωρίς ιδιαίτερη επιβάρυνση της Κλινικής.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ