Η Αθλητική Ένωση Νεάπολης ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Νικόλαο Μανούρα, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Αθλητικού Διευθυντή του συλλόγου, με αρμοδιότητες που εκτείνονται τόσο στην πρώτη ομάδα όσο και στην οργάνωση και ανάπτυξη των ακαδημιών μας.

Ο Νικόλαος Μανούρας είναι διπλωματούχος προπονητής UEFA A, απόφοιτος ΤΕΦΑΑ Τρικάλων με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην «Άσκηση και Υγεία» με κατεύθυνση «Μεγιστοποίηση Αθλητικής Επίδοσης – Απόδοσης» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, κάτοχος δεύτερου Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην «Αξιολόγηση και Συνταγογράφηση της Άσκησης» και Διδάκτωρ Προπονητικής στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, διαθέτει σημαντική εμπειρία από τις εθνικές κατηγορίες, έχοντας εργαστεί σε συλλόγους όπως ο Α.Ο. Τρίκαλα, ο Παναιγιάλειος, ο Π.Ο. Φήκης, ο Α.Σ. Μετέωρα και οι Μαύροι Αετοί Ελευθεροχωρίου.

Παράλληλα, διαθέτει πολυετή εμπειρία στο αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, έχοντας εργαστεί στην οργάνωση και προπονητική λειτουργία ακαδημιών, μεταξύ άλλων στη Δήμητρα/Απόλλων και στον Ajax Τρικάλων.

Στον νέο του ρόλο θα αποτελέσει άμεσο συνεργάτη της διοίκησης, συμμετέχοντας στον αγωνιστικό και μεταγραφικό σχεδιασμό, στην οργάνωση και εποπτεία του ποδοσφαιρικού τμήματος και στη διαμόρφωση ενιαίας αγωνιστικής και εκπαιδευτικής φιλοσοφίας στις ακαδημίες του συλλόγου.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια της Α.Ε. Νεάπολης για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, οργανωμένου και οικονομικά υγιούς ποδοσφαιρικού συλλόγου, με σταθερή παρουσία στις εθνικές κατηγορίες και ουσιαστική επένδυση στην ανάπτυξη των νέων ποδοσφαιριστών.

Καλωσορίζουμε τον Νικόλαο Μανούρα στην οικογένεια της Α.Ε. Νεάπολης και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο του.

Μαζί χτίζουμε το αύριο της Α.Ε. Νεάπολης.