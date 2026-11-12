Αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης αναμένεται να επηρεάσουν την Κρήτη από την Πέμπτη, με το φαινόμενο να εντείνεται την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, οπότε το νησί συγκαταλέγεται στις περιοχές που θα δεχθούν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), οι νότιοι άνεμοι μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες σκόνης από τη Βόρεια Αφρική προς την Ανατολική Μεσόγειο, δημιουργώντας ένα νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Η σταδιακή υποχώρηση του φαινομένου αναμένεται από το Σάββατο, όταν οι συγκεντρώσεις θα αρχίσουν να μειώνονται. Η πρόγνωση του meteo.gr:

Οι μετεωρολογικές συνθήκες των τελευταίων ημερών έχουν ευνοήσει τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας, καθώς οι άνεμοι νότιων διευθύνσεων μεταφέρουν αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική προς την Ανατολική Μεσόγειο. Οι συγκεντρώσεις θα γίνουν αντιληπτές από τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου και θα επηρεάσουν τα περισσότερα τμήματα της χώρας.

Το επεισόδιο θα ενταθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου με τη Δυτική Ελλάδα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη να δέχονται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Από το Σάββατο η μεταφορά θα περιοριστεί και οι συγκεντρώσεις σκόνης θα αρχίσουν να απομακρύνονται.

Στους χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης κοντά στην επιφάνεια του εδάφους την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026 στις 18:00 ώρα Ελλάδας και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 στις 21:00, σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο DUST/ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη των επεισοδίων σκόνης στην Ελλάδα από το Παρατηρητήριο Μεταφοράς Ερημικής Σκόνης (https://meteo.gr/dust/), που λειτουργεί επιχειρησιακά η Μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και περιλαμβάνει χάρτες του δείκτη Aerosol Index από δορυφορικά δεδομένα (αφού γίνουν διαθέσιμα), διαγράμματα των συγκεντρώσεων PM 10 (σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 10 μm) των δύο σταθμών ποιότητας του αέρα στο Ρέθυμνο και προγνώσεις των συγκεντρώσεων σκόνης πάνω από την Ελλάδα για τις επόμενες τέσσερις ημέρες από το μοντέλο DUST/METEO.

Σχήμα 1: Χάρτης πρόγνωσης μεταφορά σκόνης από την Αφρική την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026 18:00 ώρα Ελλάδας σύμφωνα με το μοντέλο DUST/METEO.

Σχήμα 2: Χάρτης πρόγνωσης μεταφορά σκόνης από την Αφρική την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 21:00 ώρα Ελλάδας σύμφωνα με το μοντέλο DUST/METEO.