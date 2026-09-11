Σε κλίμα χαράς αισιοδοξίας πραγματοποιήθηκε σήμερα ο καθιερωμένος Αγιασμός στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2026–2027.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο κ. Γιώργος Αστρουλάκης, Πρόεδρος της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.), ως εκπρόσωπος του Δήμου Αγίου Νικολάου και παράλληλα ως πατέρας μαθητή του σχολείου μας, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού κ. Γεωργία Πολυχρονάκη, επίσης μητέρα μαθητών του σχολείου μας, καθώς και ο κ. Μανώλης Τσαμπανάκης, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής και υπεύθυνος για το αντικείμενο της κολύμβησης.

Παρούσα ήταν επίσης η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, κ. Χρύσα Κορδαλή.

Η κ. Παρασκευή Πάγκαλου, η οποία ανέλαβε φέτος τη Διεύθυνση του σχολείου καλωσόρισε θερμά τους μαθητές και τις μαθήτριες, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους ιερείς, τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της εκπαιδευτικής κοινότητας για την τιμητική παρουσία τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την άμεση προθυμία, τη διάθεση συνεργασίας και την έμπρακτη στήριξή του στο έργο του σχολείου.

Ευχαρίστησε, επίσης, τις αρμόδιες υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ανταπόκρισή της και για τις επισκευές που διευθετήθηκαν εν όψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς, καθώς και όλους τους γονείς για την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλουν το σχολείο.

Η Διευθύντρια διαβεβαίωσε τους γονείς ότι τα παιδιά τους βρίσκονται σε πολύ καλά χέρια, κοντά σε εκπαιδευτικούς με επιστημονική κατάρτιση, παιδαγωγική ευαισθησία και, πάνω απ’ όλα, ανθρώπινη ματιά. Με συναίσθηση της ευθύνης του νέου της ρόλου, τόνισε ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία και τη διαρκή πρόοδο του σχολείου, με πνεύμα επικοινωνίας και ουσιαστικής συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς, τις οικογένειες, τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους τοπικούς φορείς.

Κοινό όραμα αποτελεί η διαμόρφωση μιας σχολικής κοινότητας αλληλεπίδρασης και συνεργασίας: ενός σχολείου δημοκρατικού, συμμετοχικού, ανοιχτού και συμπεριληπτικού, το οποίο θα προσφέρει στα παιδιά γνώσεις, αξίες, ασφάλεια και χώρο για να αναπτύσσουν ελεύθερα τις δυνατότητές τους. Ενός σχολείου που θα διατηρεί σταθερά στο επίκεντρο την παιδαγωγική και ανθρώπινη ματιά και θα προσκαλεί όλους να γίνουν συνεργοί και συνοδοιπόροι μέσα από κοινές, συμμετοχικές δράσεις.

Ευχόμαστε σε όλες και όλους μια όμορφη, δημιουργική και παιδαγωγικά γόνιμη σχολική χρονιά, με υγεία, δύναμη, συνεργασία και πολλά παιδικά χαμόγελα!