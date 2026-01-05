Ο χειμώνας στην είσοδο του αεροδρομίου Ηρακλείου φέρνει μαζί του μια εικόνα καθημερινής απόγνωσης για τους οδηγούς. Το δημοτικό πάρκινγκ της ΔΕΠΑΝΑΛ απέναντι από το αεροδρόμιο είναι γεμάτο μέχρι τελευταία θέση, και η ελπίδα για ένα κενό σημείο στάθμευσης μοιάζει να χάνεται μόλις πλησιάζει κανείς.

Αποτέλεσμα, δεκάδες αυτοκίνητα παραμένουν στους οδηγούς σε συνεχή αναζήτηση, άγχος και πίεση. Πολλοί αναγκάζονται να παρκάρουν κατά μήκος της λεωφόρου Ικάρου, από την είσοδο της πρώην «ΜΟΜΑ» μέχρι την είσοδο του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης», και από τις δύο πλευρές του δρόμου, προσπαθώντας να βρουν έστω μια ελάχιστη θέση.

Η εικόνα για όσους φτάνουν από μακριά είναι ακόμη πιο αγωνιώδης. Με το ρολόι να μετράει αντίστροφα και την πτήση να περιμένει, αφήνουν το αυτοκίνητο όπου μπορούν, κινδυνεύοντας πρόστιμα από την Τροχαία, ενώ το άγχος τους κορυφώνεται σε κάθε βήμα.

Η αίσθηση της απόγνωσης είναι απτή: δεν υπάρχει χώρος, δεν υπάρχει διέξοδος, μόνο η πίεση της αναμονής και η αγωνία να μην χάσουν την πτήση τους.

Η έλλειψη διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης δεν είναι ένα απλό πρόβλημα — είναι καθημερινή μάχη. Η ανάγκη για άμεσες λύσεις, επαρκείς χώροι στάθμευσης και καθαρή ενημέρωση των οδηγών είναι επιτακτική, ώστε η πρόσβαση στο αεροδρόμιο να πάψει να αποτελεί πηγή άγχους και απόγνωσης.