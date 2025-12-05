Η εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας, κ. Εμμανουήλ Φραγκούλη, σχετικά με την κακοκαιρία Byron. Στη σημερινή μας επικοινωνία, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας αποφασίστηκε το κλείσιμο όλων των σχολείων του Δήμου. Όπως εξήγησε, πέρα από τα υπάρχοντα προβλήματα στα ανατολικά του Δήμου λόγω φερτών υλικών στους δρόμους, υπήρχε έντονη ανησυχία για τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα που είχαν προβλεφθεί για τη νύχτα, τα οποία θα δυσχέραιναν τη μετακίνηση των μαθητών προς τα σχολεία για αυτό και αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστά. Τόνισε ότι πολλοί μαθητές μετακινούνται καθημερινά από διάφορες περιοχές του Δήμου προς τα Γυμνάσια και Λύκεια της πόλης, καθώς και προς το Μουσικό Σχολείο Λασιθίου. Επίσης ενημέρωσε ότι, σύμφωνα με οδηγία του Υπουργείου, τα σχολεία είχαν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν με τηλεεκπαίδευση.

Ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι η ποσότητα της βροχής ήταν μεγάλη και πολύτιμη για την περιοχή, ενώ τα προβλήματα που προέκυψαν ήταν αντιμετωπίσιμα. Από το πρωί έχει πραγματοποιήσει αυτοψίες σε όλη την επικράτεια του Δήμου.

Σε ερώτηση για τα προβλήματα εντός της πόλης που σημειώθηκαν , ανέφερε ότι ορισμένα δέντρα υπέστησαν ζημιές και έσπασαν κλαδιά, ενώ σημειώθηκαν και διακοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια της νύχτας. Καταλήγοντας, ανέφερε ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν προσεκτικοί.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ