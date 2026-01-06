Με την πρέπουσα λαμπρότητα, βοηθούντος και του θαυμάσιου, αλλά με δυνατό νοτιά, καιρού, εορτάστηκαν στον Άγιο Νικόλαο τα Άγια Θεοφάνια, την Τρίτη 6 Ιανουαρίου.

Στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου, στη Θεία Λειτουργία και στο Μέγα Αγιασμό.

Στη συνέχεια, στην προβλήτα του λιμανιού, ο κ. Γεράσιμος τέλεσε τον καθιερωμένο Αγιασμό των υδάτων και έριξε τρεις φορές το Σταυρό στη θάλασσα. Πολλοί ήταν οι τολμηροί κολυμβητές που έπεσαν για να πιάσουν το Σταυρό.

Την τελετή του Αγιασμού των Υδάτων παρακολούθησαν η βουλευτής Λασιθίου κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης, ο Λιμενάρχης Αγίου Νικολάου κ. Κωνσταντίνος Παττακός και άλλες πολιτικές και στρατιωτικές αρχές του τόπου.