Οι χειμερινοί κολυμβητές του Αμμουδιού έκοψαν τη βασιλόπιτα τους, το μεσημέρι της Κυριακής 11 Ιανουαρίου. Ο καιρός, παρά τις προβλέψεις, ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκός και έτσι μπόρεσαν να απολαύσουν ένα ακόμα δροσερό μπάνιο στη θάλασσα και μετά ένα κομμάτι βασιλόπιτα, μαζί με πάρα πολλά μεζεδάκια!

Η ικανοποίηση ήταν έκδηλη στα πρόσωπα όλων γιατί κάνουν κάτι που τους δίνει δύναμη, χαρά, αισιοδοξία και προ προπάντων υγεία. Λίγο κρασί και λίγη ρακή ζέσταναν την κορμί και την ψυχή τους. Η καλύτερη ευχή ήταν: «Να είμαστε όλοι και του χρόνου εδώ, να μην λείπει κανείς… και να ευχαριστούμαστε αυτόν τον όμορφο τόπο που ζούμε» Τη πίτα έκοψαν η «πρόεδρος» Μαρία Κλώντζα, μαζί με τη Μαρία Μενεγάκη.

ΛΕΩΝ.Κ.