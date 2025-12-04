H Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κρήτης αναφέρει:

Λήξη συναγερμού: απόγευμα Παρασκευής

Επηρεάζονται ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ οι Νότιες παράκτιες περιοχές, όπως :Γούδουρας, Μακρύγιαλος, Κουτσουράς, Αχλιά, Αγιά-Φωτιά, Φέρμα, Ιεράπετρα, Γρα-Λυγιά, Νέα-Ανατολή, Μύρτος, Τέρτσα, Συδωνία, Άρβη, Κερατόκαμπος, Καστρί, Δέρματος, Τσούτσουρας, 3-Εκκλησιές, Μονή-Κουδουμά, Αγ-Ιωάννης, Λέντας, Καλοί-Λιμένες, Μάταλα, Αγία-Γαλήνη, Άγιος-Παύλος, Πλακιάς, Ροδάκινο και ομοίως Φραγκοκάστελλο, Χώρα-Σφακίων, Αγία-Ρούμελη, Σούγια, Παλαιόχωρα, Κουντούρα, Ελαφονήσι.

ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ & ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΜΕ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΤΟΝΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ

• Αποφύγετε την παραμονή σε υπόγειους χώρους.

• Αν ξεσπάσει καταιγίδα ενώ οδηγείτε, ακινητοποιείστε το αυτοκίνητο σε κατάλληλο σημείο.

• Αν ξεσπάσει καταιγίδα ενώ εκτελείτε εργασίες στην ύπαιθρο, απομακρυνθείτε προς το υψηλότερο ασφαλές σημείο, μακριά από εγγειοβελτιωτικά κανάλια ή χειμάρρους, ιδανικά σε κτήριο.

• Ανανεώσετε τις προμήθειες πρώτης ανάγκης (αναγκαία φάρμακα και λοιπό υγειονομικό υλικό, πόσιμο νερό, τροφή σε κονσέρβες, ραδιόφωνο με μπαταρίες, φακό, power-bank κινητού τηλεφώνου, κ.ο.κ.)

• Φροντίστε από πριν για τους ευάλωτους στο περιβάλλον σας, π.χ. ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, εγκύους, ΑΜΕΑ κ.λπ.

ΕΦΟΣΟΝ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

• Αν δεν το έχετε ήδη πράξει, εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους

• Θυμηθείτε να κλείσετε τον γενικό διακόπτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμα και αν στην περιοχή σας έχει διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα.

• Διακόψετε προληπτικά και την παροχή του υγραερίου, αν υφίσταται (φιάλη ή δεξαμενή).

• Μην αγγίζετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (μεταλλικές σωλήνες σε κουζίνα/μπάνιο/βεράντες), καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή ρεύματος ή σημειώνονται κεραυνοπτώσεις.

• Απομακρυνθείτε από την θάλασσα, ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού και αν είστε μέσα στο νερό βγείτε αμέσως έξω.

• Σε εξωτερικούς χώρους, μείνετε μακριά από εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΙΡΛΑΝΔΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ! Υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή σας!

Σημεία στο οδικό δίκτυο, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα, αλλά για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων εφαρμόζεται τσιμεντόστρωση, ονομάζεται ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πολλές γέφυρες μετατρέπονται και αυτές σε ιρλανδικές διαβάσεις, στην αιχμή του πλημμυρικού κύματος.

Μην διασχίσετε χείμαρρο με τα πόδια ή με αυτοκίνητο!

Μην υπερτιμάτε τις δυνατότητες του οχήματος!

Γυρίστε πίσω!

Αν το αυτοκίνητο ακινητοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο, εγκαταλείψτε το πριν παρασυρθεί και αναζητείστε σταθερό καταφύγιο.

Οι πόρτες των οχημάτων που κατακλύζονται από ύδατα δεν ανοίγουν, λόγω της πίεσης του νερού. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν ανοίγουν ούτε τα παράθυρα, κρατείστε την ψυχραιμία σας, αφαιρέσετε το προσκέφαλο του καθίσματος και χρησιμοποιήστε το για να σπάσετε το παράθυρο και να εξέλθετε του οχήματος.

Λάβετε υπόψη σας ότι το τελευταίο τμήμα του αυτοκινήτου που βυθίζεται είναι το πίσω παρμπρίζ.

Για να προφυλαχθείτε από τους κεραυνούς:

• Μείνετε μακριά από δένδρα.

• Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με μεταλλικό στοιχείο. Μην χρησιμοποιείτε ποδήλατα, δίκυκλα ή μοτοσικλέτες.

• Απομακρυνθείτε από παραθαλάσσιες περιοχές και μάζες νερού και αναζητήστε καταφύγιο σε κάποιο κοντινό κτήριο.

• Αν είστε σε μικρό σκάφος ή κολυμπάτε, βγείτε στη στεριά και βρείτε καταφύγιο αμέσως.

• Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, σταματήστε στην άκρη του δρόμου.

• Αν βρίσκεστε ψηλά (λόφο / βουνό / οροφή κτηρίου), κατεβείτε χαμηλότερα.

• Αν βρίσκεστε σε επίπεδη έκταση και νιώσετε τα μαλλιά σας να σηκώνονται (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος), πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας (κλειδιά, κέρματα).

• Αν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο, απομακρυνθείτε από τα παράθυρα, τις πόρτες, τα σώματα καλοριφέρ και κάθε είδους μεταλλικών σωληνώσεων. Μην ακουμπάτε ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. ψυγείο, στεγνωτήρας μαλλιών) γιατί ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια του ηλεκτρικού ρεύματος και μείνετε μακριά από βρύσες, μπανιέρες και νιπτήρες.

• Προστατεύστε από την υπέρταση τις ευαίσθητες ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές αποσυνδέοντάς τις από την πρίζα, εκτός αν έχετε εγκαταστήσει στο κύκλωμα ειδική προστασία.

Αν κάποιος κοντά σας κτυπηθεί από κεραυνό

• Ειδοποιήστε αμέσως το ΕΚΑΒ, τηλ. 166, αναφέροντας ότι υπάρχει θύμα από πτώση κεραυνού.

• Αν το θύμα δεν αναπνέει, και έχετε τις κατάλληλες γνώσεις, επιχειρήστε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

• Οι άνθρωποι που έχουν κτυπηθεί από κεραυνό δεν φέρουν φορτίο και μπορείτε να τους ακουμπήσετε άφοβα.

Κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης

• Προφυλαχθείτε αμέσως και μην εγκαταλείψετε τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθείτε ότι η χαλαζόπτωση τελείωσε.

• Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

• Λάβετε υπόψη σας, ότι η χαλαζόπτωση σε συνθήκες αστάθειας της ατμόσφαιρας, συνήθως οδηγεί στη συνέχεια σε τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης:

112 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

199 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

100 ΕΛΑΣ

108 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

166 ΕΚΑΒ