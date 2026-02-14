Η μεθοδική έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση 3 τριών περιπτώσεων τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένων στο Ηρακλειο και τη σύλληψη ενός ημεδαπού κατηγορούμενου για εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες και παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα , κατά το χρονικό διάστημα από 09.02.2026 έως και 12.02.2026 άγνωστοι τηλεφωνούσαν κυρίως σε ηλικιωμένους παρουσιαζόμενοι ως υπάλληλοι επιχείρησης ηλεκτρισμού και αφού τους ενημέρωναν για διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος ,τους έπειθαν να αφήσουν εκτός οικίας τους κοσμήματα και χρηματικά ποσά .

Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν σε τρεις περιπτώσεις συνολικά κοσμήματα συνολικής αξίας 40.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των -2.700- ευρώ.

Αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας ταυτοποίησαν 33χρονο ημεδαπό ως το άτομο που παραλάμβανε τα κοσμήματα και τα χρήματα έχοντας το ρόλο του εισπράκτορα ο οποίος μετέβαινε στις οικίες των παθόντων χρησιμοποιώντας δίκυκλη μοτοσυκλέτα η οποία βρέθηκε σε περιοχή του Ηρακλείου και κατασχέθηκε.

Ο ημεδαπός εντοπίσθηκε χθες από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου και συνελήφθη, και σε νομότυπη έρευνα που έγινε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

χρηματικό ποσό 350 ευρώ ,

μικροποσότητα κάνναβης,

ζυγαριά.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης εφιστά την προσοχή των πολιτών στις τηλεφωνικές απάτες όταν άγνωστοι επικοινωνούν μαζί τους προφασιζόμενοι διάφορες ιδιότητες (λογιστές, αστυνομικοί ,γιατροί ,υπάλληλοι τραπεζικών ιδρυμάτων ,ασφαλιστικών ταμείων ή δημόσιων επιχειρήσεων ) και τους ενημερώνουν δήθεν για βλάβες ή οφειλές ή επιδόματα όμως στην πραγματικότητα τους αποσπούν χρήματα και κοσμήματα.

Υπενθυμίζεται:

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο).Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).

Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό-συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι.

Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα, εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί-συγγενείς σας.

Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.

Να μην πείθεστε όταν άγνωστοι σας ζητούν να καταβάλλετε χρήματα για οφειλές γνωστών ή συγγενικών προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε καταστήματα-εταιρείες για αγορά αγαθών-προσφορά υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.

Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών αρχών.

Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Περισσότερες χρήσιμες συμβουλές για πολίτες υπάρχουν στην επίσημη σελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας https://www.astynomia.gr/.