Την απόλυτη ικανοποίησή τους από την αυτοψία στο μνημείο και την ομαλή εξέλιξη των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο, εξέφρασαν κατά τη σημερινή κοινή τους επίσκεψη η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Όπως διαπιστώθηκε από το κλιμάκιο κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, οι παρεμβάσεις προχωρούν σύμφωνα με τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα και με απόλυτο σεβασμό στην αρχιτεκτονική και ιστορική αξία του ναού, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Δήλωση Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόοδο του έργου, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ναού για την πόλη του Ηρακλείου και ολόκληρη την Κρήτη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Άγιος Μηνάς αποτελεί ένα εμβληματικό τοπόσημο και ένα ανεκτίμητο πνευματικό και πολιτιστικό μνημείο. Επεσήμανε πως το Υπουργείο Πολιτισμού, σε στενή και αποδοτική συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και την Αρχιεπισκοπή, παρακολουθεί στενά την πορεία των εργασιών προκειμένου να διασφαλιστεί η άρτια αποκατάσταση του ναού. Ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη για τη διαρκή υποστήριξη και τη χρηματοδότηση του έργου, καθώς και τον Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο για την άριστη σύμπραξη.

Δήλωση Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος υποδέχθηκε την Υπουργό Πολιτισμού και τον Περιφερειάρχη στον Άγιο Μηνά, εκφράζοντας την τιμή και την ευγνωμοσύνη του για τη στενή συνεργασία. Χαρακτήρισε τη συμβολή της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και την επιμέλεια του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη ως «δώρο Θεού για την Κρήτη». Τόνισε πως οι εργασίες προχωρούν ικανοποιητικά, στους χρόνους που απαιτούνται, και με τον απόλυτο σεβασμό στην ιστορία και τη βαριά παράδοση του μνημείου. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι οι νέες γενιές να παραλάβουν τον ιστορικό ναό πλήρως συντηρημένο από τους παλαιότερους. Κλείνοντας, ευχαρίστησε θερμά όλους τους συνεργάτες που συμβάλλουν σε αυτό το σημαντικό έργο.

Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης έκανε μια αναδρομή στο ιστορικό της παρέμβασης, υπενθυμίζοντας πως η αρχική μελέτη εκπονήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης, αμέσως μετά τους σεισμούς που έπληξαν την περιοχή.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άριστη συνεργασία με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, υπογραμμίζοντας πως η σύμπραξη αυτή αποδίδει ουσιαστικά αποτελέσματα. Όπως επεσήμανε, το έργο της αποκατάστασης έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Πρόγραμμα (ΕΣΠΑ), προχωρά με ικανοποιητικούς ρυθμούς και υλοποιείται αυστηρά μέσα στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα. Τέλος, ευχαρίστησε τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής και όλους τους εμπλεκόμενους για τη συμβολή τους στην ομαλή εξέλιξη των εργασιών μετά και τη σημερινή επιτυχημένη αυτοψία.