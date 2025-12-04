Λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν και τον Δήμο Ηρακλείου τις επόμενες ώρες, από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας ανακοινώνεται ότι με σκοπό την προστασία των αστέγων, το Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης στη Νέα Αλικαρνασσό (λ. Ικάρου 121) θα παραμείνει σήμερα ανοικτό προσφέροντας και τη δυνατότητα διανυκτέρευσης.



Παράλληλα, τα Κέντρα Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) του Δήμου θα παραμείνουν ανοικτά μέχρι τις 15:00, καθώς και το Πολύκεντρο Νεολαίας μέχρι τις 21:00, ως χώροι προσωρινής φιλοξενίας.



Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της Υπηρεσίας ενημερώνουν ήδη τους αστέγους για τις παραπάνω επιλογές προσωρινής φιλοξενίας και προστασίας από τα καιρικά φαινόμενα.