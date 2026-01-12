Σύσκεψη με όλα τα αρμόδια στελέχη της ΥΠΑ, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη ενόψει των εργασιών ασφαλτόστρωσης του διαδρόμου 09-27 στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, που θα διαρκέσουν από τις 19 έως τις 26 Ιανουαρίου. Ο στόχος είναι η καλύτερη δυνατή οργάνωση των εργασιών ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η όχληση στη λειτουργία του αεροδρομίου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο διάδρομος 09-27 θα παραμείνει κλειστός σε μήκος 600 μέτρων, με τις πτήσεις να εξυπηρετούνται μόνο από τον διάδρομο 12-30, περιορισμένο σε ελικοφόρα αεροσκάφη και μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι υπεύθυνοι συστήνουν στους ταξιδιώτες να ενημερώνονται έγκαιρα για τις πτήσεις τους και να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στον προγραμματισμό τους.