Συνελήφθη ανήλικος αλλοδαπός και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός ακόμα αλλοδαπού

Επίσης συνελήφθη αλλοδαπή κηδεμόνας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίασης -38- περιπτώσεων κλοπών από οχήματα και από κυλικεία σχολικών μονάδων στο Ηράκλειο, τη σύλληψη ανηλίκου ημεδαπού και της κηδεμόνα του και το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος ενός ακόμα αλλοδαπού κατηγορουμένων για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής ομάδας ,διακεκριμένων κλοπών, απάτη με υπολογιστή ,νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών καθώς και παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 25.08.2026 έως και 05.11.2026 άγνωστοι είχαν διαπράξει συνολικά 38 περιπτώσεις κλοπών (27 τετελεσμένες και 11 απόπειρες) από σταθμευμένα οχήματα και πρατήρια σχολικών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου αφαιρώντας χρηματικά ποσά και διάφορα αντικείμενα και τιμαλφή συνολικής αξίας 4.870 ευρώ καθώς και τραπεζικές κάρτες με τις οποίες πραγματοποίησαν συναλλαγές χρηματικής αξίας 89 ευρώ.

Από την προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας ταυτοποιήθηκαν δυο αλλοδαποί (19χρονος και ανήλικος) νυχτερινές ώρες της 04 -05.11.2026 εντοπίσθηκε ο ανήλικος και πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- δισκία ναρκωτικού σκευάσματος, αναδιπλούμενο μαχαίρι και κινητό τηλέφωνο.

Επίσης συνελήφθη 33χρονη αλλοδαπή κηδεμόνας του ανηλίκου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου .

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου .