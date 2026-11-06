Μετά την επιτυχία της δράσης Escape Museum του ΜΥΗΣ Αγυιά την προηγούμενη χρονιά, συνεχίζουμε και φέτος για τη χρονιά 2026 – 2027, καθώς η ζήτηση είναι μεγάλη!
Μέσα στον αυθεντικό βιομηχανικό χώρο του ιστορικού υδροηλεκτρικού σταθμού, η ατμόσφαιρα γίνεται μυστηριώδης και οι συμμετέχοντες καλούνται να λύσουν γρίφους, να αποκωδικοποιήσουν μηνύματα και να δραπετεύσουν… πριν η δεξαμενή υπερχειλίσει!
Μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει ιστορία, φαντασία και συνεργασία, στο σημείο όπου κάποτε ο ήχος των μηχανών αναμειγνύονταν με τον βόμβο του νερού.
Οι θρύλοι ξυπνούν – και τα «πνεύματα των μηχανικών» περιμένουν να αποκαλυφθούν…
Να θυμάστε…
Όσοι μπήκαν μέχρι σήμερα να ερευνήσουν,
αφότου η πόρτα έκλεισε πίσω τους,
δεν βγήκαν ποτέ!
Οι ημερομηνίες που θα πραγματοποιηθούν τα Escape Museum είναι:
7 & 8/11/2026
5 & 6/12/2026
6 & 7/2/2027
6 & 7/3/2027
3 & 4/4/2027
8 & 9/5/2027
Κόστος Συμμετοχής: 12€/άτομο, 10€/παιδί έως 18 ετών.
Κρατήσεις: Κατόπιν συνεννόησης, στο τηλέφωνο 6944126792.
Σχεδιασμός – επιμέλεια:
Κοντορινάκη Τόνια &Γεωργαντά Μαριλένα, Εκπαιδευτικοί Α’ βάθμιας