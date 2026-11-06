Μετά την επιτυχία της δράσης Escape Museum του ΜΥΗΣ Αγυιά την προηγούμενη χρονιά, συνεχίζουμε και φέτος για τη χρονιά 2026 – 2027, καθώς η ζήτηση είναι μεγάλη!

Μέσα στον αυθεντικό βιομηχανικό χώρο του ιστορικού υδροηλεκτρικού σταθμού, η ατμόσφαιρα γίνεται μυστηριώδης και οι συμμετέχοντες καλούνται να λύσουν γρίφους, να αποκωδικοποιήσουν μηνύματα και να δραπετεύσουν… πριν η δεξαμενή υπερχειλίσει!

Μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει ιστορία, φαντασία και συνεργασία, στο σημείο όπου κάποτε ο ήχος των μηχανών αναμειγνύονταν με τον βόμβο του νερού.

Οι θρύλοι ξυπνούν – και τα «πνεύματα των μηχανικών» περιμένουν να αποκαλυφθούν…

Να θυμάστε…

Όσοι μπήκαν μέχρι σήμερα να ερευνήσουν,

αφότου η πόρτα έκλεισε πίσω τους,

δεν βγήκαν ποτέ!

Οι ημερομηνίες που θα πραγματοποιηθούν τα Escape Museum είναι:

7 & 8/11/2026

5 & 6/12/2026

6 & 7/2/2027

6 & 7/3/2027

3 & 4/4/2027

8 & 9/5/2027

Κόστος Συμμετοχής: 12€/άτομο, 10€/παιδί έως 18 ετών.

Κρατήσεις: Κατόπιν συνεννόησης, στο τηλέφωνο 6944126792.

Σχεδιασμός – επιμέλεια:

Κοντορινάκη Τόνια &Γεωργαντά Μαριλένα, Εκπαιδευτικοί Α’ βάθμιας